Menguak Sederet Ancaman Kualitas Air Sungai Kapuas: Gambut Terdegradasi, Sungai Berubah Warna

PONTIANAK POST - Sungai Kapuas sempat berubah kehijauan pada Oktober lalu. Salah satu faktor yang perlu dicermati adalah kondisi lahan gambut di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kapuas. Saat musim hujan, limpasan gambut berpotensi membawa material organik dan anorganik yang memengaruhi warna serta kualitas air sungai.

Dosen Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tanjungpura (Untan), Riyandi, S.Si., M.Si., menjelaskan, perubahan karakteristik air Kapuas berkaitan dengan dinamika lingkungan di kawasan hulu dan tengah, termasuk kondisi lahan gambut.

Advertisement Parit dan kanal dari kawasan gambut yang bermuara ke Kapuas dapat membawa partikel organik maupun anorganik dari tanah gambut. Degradasi akibat pembukaan lahan, drainase tidak terkendali, dan kebakaran berpotensi memperbesar tekanan terhadap ekosistem perairan. Terlebih, tanah gambut memiliki tingkat keasaman tinggi yang dapat memengaruhi pH air sungai melalui limpasan.

"Tingginya partikel DOM (Dissolved Organic Matter) akan menyebabkan penurunan kualitas air, khususnya penurunan kandungan DO (Dissolved Oxygen), karena DOM cepat dikonsumsi mikroba," jelas Riyandi.

DOM merupakan bahan organik terlarut dalam air. Ketika konsentrasinya tinggi, aktivitas mikroorganisme untuk menguraikannya membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga kadar oksigen terlarut (DO) dapat menurun. Kondisi ini berpotensi mengganggu kehidupan biota perairan.

Advertisement Selain limpasan gambut, perubahan warna Kapuas juga dapat dipengaruhi tingkat kekeruhan dan material tersuspensi. Sungai Kapuas beserta anak sungainya, termasuk Sungai Landak, selama ini menerima material dari kawasan hulu.

Namun, kemarau ekstrem beberapa waktu lalu menyebabkan debit air dari hulu menyusut dan masukan sedimen berkurang. Air yang lebih jernih membuat warna hijau biota perairan, seperti fitoplankton, terlihat lebih jelas. "Jernihnya air dapat menyebabkan warna hijau dari biota perairan seperti fitoplankton menjadi lebih terlihat," ungkapnya.

Kemungkinan lainnya adalah pertumbuhan fitoplankton atau alga secara masif. Pigmen klorofil-a pada organisme tersebut dapat memberi warna kehijauan pada air. Fenomena algal blooming dipicu ketersediaan unsur hara, seperti nitrogen dan fosfat, cahaya matahari, suhu yang sesuai, serta arus yang melambat.

Aktivitas manusia turut menyumbang unsur hara ke sungai. Limbah domestik, drainase perkotaan, serta pencemaran dari anak-anak sungai dapat menjadi sumber nitrogen dan fosfat yang memicu pertumbuhan alga.