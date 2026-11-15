Banjir Kembali Rendam Jalan Utama Pontianak, Saluran Air Perlu Dibenahi

PONTIANAK POST – Banjir kembali menjadi persoalan yang menghantui Kota Pontianak setiap kali hujan lebat turun. Hujan deras yang mengguyur kota ini Minggu (15/11), menyebabkan sejumlah ruas jalan utama tergenang hanya dalam hitungan jam.

Genangan air mengganggu arus lalu lintas dan menyulitkan warga yang melintas. Sejumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, bahkan dilaporkan mogok setelah menerobos banjir.

Advertisement Pelaku usaha Pontianak Andreas Acui Simanjaya menilai persoalan ini perlu segera ditangani melalui pembenahan sistem drainase. Menurut dia, pembangunan jalur pejalan kaki di sejumlah kawasan dapat menjadi momentum untuk sekaligus memperbaiki saluran air.

Dia menyebut banjir di Pontianak tidak hanya dipengaruhi pasang surut sungai yang membuat saluran pembuangan air tidak dapat mengalir optimal. Persoalan juga berkaitan dengan perencanaan drainase yang kurang tepat, minimnya perawatan, hingga kemungkinan belum tersedianya saluran air yang memadai di sejumlah lokasi.

Karena itu, dinas terkait diminta mengevaluasi dan membenahi sistem drainase secara menyeluruh. Perbaikan perlu mencakup kapasitas saluran, keterhubungan antarjalur pembuangan, serta pemeliharaan rutin agar air hujan dapat mengalir lebih lancar.