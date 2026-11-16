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Metropolis

Tanwir Palu Tetapkan PWM Kalbar sebagai Tim Verifikasi Muktamar ke-49 di Medan

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Penulis: Salman Busrah
Prof. Dr. Abdul Mu'ti bersama Peserta Tanwir dari Kalbar (Ustadz Wasilun, H. Nilwani, Uray M. Amin).
Prof. Dr. Abdul Mu'ti bersama Peserta Tanwir dari Kalbar (Ustadz Wasilun, H. Nilwani, Uray M. Amin).

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PALU — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) masa jabatan 2022-2027.

Penetapan itu dibacakan dalam Sidang Pleno ke-7 Tanwir Muhammadiyah 2026 di kampus Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/11/2026).

Sidang Pleno ke-7 dipimpin oleh Dr. Agung Danarto. Keputusan Tanwir dibacakan oleh Sekretaris Umum PPM, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

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Keterangan itu disampaikan H. Nilwani, salah seorang peserta Tanwir dari Kalimantan Barat.

Kalbar Jadi Tim Verifikasi

Menurut H. Nilwani, dalam keputusan tersebut, PWM Kalimantan Barat ditetapkan bersama 5 PWM lainnya sebagai Tim Verifikasi Laporan Keuangan PPM Masa Jabatan 2022-2027.

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“Alhamdulillah, Kalbar dipercaya menjadi Tim Verifikasi. Ini amanah besar. Artinya, Kalbar dinilai mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan Persyarikatan menjelang Muktamar,” ujar H. Nilwani.

H. Nilwani menegaskan, amanah tersebut akan dijalankan PWM Kalbar dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip tata kelola Persyarikatan yang jujur dan terbuka.

Prof. Dr. Abdul Mu'ti sedang membacakan keputusan Tanwir Palu 2026.
Prof. Dr. Abdul Mu'ti sedang membacakan keputusan Tanwir Palu 2026.

 Agenda Strategis 

Tanwir 2026 di Palu membahas banyak agenda strategis Persyarikatan. Di antaranya:

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Editor : Salman Busrah
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