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Metropolis

150 Siswa SMKS Maniamas Ngabang Kunjungi Pontianak Post, Kenali Dunia Jurnalistik

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Penulis: Silvina
Sebanyak 150 siswa SMK Swasta Maniamas Ngabang bersama para guru mengunjungi kantor Pontianak Post, Kamis (12/11).
Sebanyak 150 siswa SMK Swasta Maniamas Ngabang bersama para guru mengunjungi kantor Pontianak Post, Kamis (12/11).

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PONTIANAK POST –Sebanyak 150 siswa SMK Swasta Maniamas Ngabang bersama para guru mengunjungi kantor Pontianak Post, Kamis (12/11) untuk mengenal lebih dekat dunia jurnalistik. Kunjungan ini menjadi momen istimewa bagi perusahaan media tersebut karena tercatat sebagai kunjungan dengan jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah perjalanan Pontianak Post.

Perwakilan dari SMK Swasta Maniamas,  Marsius Karas, S.Pd  menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Pontianak Post yang telah bersedia menerima kunjungan siswa-siswi SMK Swasta Maniamas Ngabang.

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Marsius juga menjelaskan tujuan dari kunjungan ini. “Tujuan kami kemari agar anak-anak bisa melihat dari dekat seperti apa dunia perusahaan media pers. Bagaimana perusahaan ini berjalan dan cara memproduksi berita hingga menjadi sebuah koran yang berisi beragam informasi menarik,” kata Marsius saat memberikan sambutannya.    

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Dia berharap melalui kunjungan ini, anak-anak didiknya mendapatkan wawasan mengenai  dunia media massa. Khususnya bidang jurnalistik yang mungkin masih awam bagi mereka dan  hanya mengenal dunia media sosial.       

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Direktur Pontianak Post, Tresnowati, menyampaikan terima kasih kepada para siswa dan guru yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung. Ia mengaku bangga sekaligus mengapresiasi antusiasme rombongan yang datang dalam jumlah besar.

Menurut Tresnowati, kehadiran sekitar 150 siswa tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Pontianak Post. “Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan perjalanan media, termasuk bagaimana koran diproduksi dan berkembang mengikuti perubahan zaman,” ujar Tresnowati saat memberikan sambutan.

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Di hadapan para siswa, Tresnowati turut menjelaskan sekilas tentang koran Pontianak Post yang diterbitkan oleh perusahaan. Ia mengenalkan bagaimana sebuah media cetak hadir sebagai sumber informasi bagi masyarakat, sekaligus menghadapi perubahan industri media seiring perkembangan teknologi digital.

Dalam  kunjungan  tersebut, hadir  tiga orang pemateri  yang terdiri dari Manager Umum dan HRD Pontianak Post  Andri Januardi  (Sejarah dan Profil Pontianak Post). Kedua  ada Manager Pemasaran dan Penanggungjawab Media  Sosial, Tri Yugo Suharto (Distribusi Kroan dan Media Sosial Pontianak Post). Pemateri  terakhir  Miftahul Khair, Penanggungjawab Website Pontianak Post (Proses Produksi Berita Cetak dan Online).   

Berawal dari Dua Halaman, Bertahan Melintasi Zaman

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Salah satu bagian menarik dalam kunjungan tersebut adalah pengenalan sejarah Pontianak Post. Media ini pertama kali menerbitkan koran pada 2 Februari 1973 dengan hanya dua halaman.

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Editor : Silvina
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