20 Kelompok Budaya Meriahkan Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa Pontianak

Advertisement Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa Tahun 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Sebanyak 20 kelompok budaya memeriahkan Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026). Beragam pakaian tradisional, ornamen, dan pertunjukan seni dari berbagai suku di Indonesia ditampilkan untuk menghibur masyarakat sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya Nusantara.

Para peserta memulai perjalanan secara berkelompok dari kawasan Politeknik Negeri Pontianak menuju area Museum Kalimantan Barat.

Sepanjang perjalanan, setiap kelompok menampilkan identitas budaya masing-masing melalui pakaian tradisional, atribut, ornamen, serta pertunjukan seni.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak, Rizal, mengatakan peserta berasal dari berbagai organisasi dan komunitas kemasyarakatan.

Sempat Tertunda Akibat Kabut Asap

Rizal menjelaskan, karnaval tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak.

Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena kondisi kabut asap yang melanda Kota Pontianak saat itu.

“Kegiatan ini sebenarnya direncanakan pada Oktober sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-255. Namun, karena saat itu masih terjadi kabut asap, pelaksanaannya ditunda hingga akhirnya dapat digelar pada 15 November,” ujarnya.

Setelah penundaan tersebut, karnaval akhirnya dapat diselenggarakan dengan melibatkan 20 kelompok budaya.

Ruang Ekspresi Komunitas Budaya

Menurut Rizal, kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam kalender pariwisata atau calendar of events Kota Pontianak yang diselenggarakan Disporapar.

Ia berharap jumlah peserta terus bertambah dengan variasi penampilan yang semakin beragam. Keterlibatan generasi muda juga diharapkan semakin besar agar kegiatan tersebut dapat terus berkembang.

Rizal berharap karnaval pada tahun mendatang tidak hanya diikuti komunitas dari Pontianak, tetapi juga kelompok budaya dari daerah sekitar, seperti Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.