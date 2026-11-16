Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa Didorong Jadi Daya Tarik Wisata Pontianak

Advertisement Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa Tahun 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak mendorong Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa menjadi salah satu daya tarik pariwisata daerah dengan memperluas keterlibatan komunitas budaya, generasi muda, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak, Rizal, mengatakan kegiatan tersebut perlu terus dikembangkan agar semakin menarik minat masyarakat dan mendorong kunjungan wisata ke Kota Pontianak.

Harapan itu disampaikannya dalam Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa 2026 yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026).

Sebanyak 20 kelompok budaya mengikuti kegiatan tersebut dengan menampilkan pakaian tradisional, ornamen, atribut, dan pertunjukan seni dari berbagai suku di Indonesia.

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UMKM Diharapkan Ikut Merasakan Dampak Kegiatan

Rizal menilai karnaval tidak hanya perlu menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.

Karena itu, ia berharap pelaku UMKM dapat dilibatkan lebih banyak dalam penyelenggaraan kegiatan mendatang.

“Ke depan, kita berharap jumlah peserta semakin banyak, penampilannya lebih variatif, dan keterlibatan anak-anak muda juga semakin besar. Selain itu, pelaku UMKM perlu dilibatkan agar kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Pelibatan UMKM diharapkan membuat kegiatan pariwisata tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya, tetapi juga membuka ruang bagi usaha masyarakat untuk memperkenalkan produk mereka.

Peserta Karnaval Diharapkan Meluas ke Daerah Sekitar

Selain memperbesar jumlah peserta, Disporapar juga berharap karnaval dapat melibatkan komunitas budaya dari luar Pontianak.

Rizal menyebut Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah sebagai daerah sekitar yang diharapkan dapat ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Keterlibatan kabupaten lain juga terbuka untuk memperluas daya tarik kegiatan.

Menurutnya, semakin beragam peserta dan penampilan yang ditampilkan, semakin besar pula peluang karnaval menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.

Menjadi Bagian Kalender Pariwisata Pontianak

Karnaval Pekan Pesona Khatulistiwa merupakan bagian dari kalender kegiatan pariwisata atau calendar of events Kota Pontianak yang diselenggarakan Disporapar.

Pada 2026, kegiatan tersebut semula direncanakan berlangsung pada Oktober. Namun, pelaksanaannya ditunda hingga 15 November karena kondisi kabut asap yang melanda Kota Pontianak.

Rizal berharap kegiatan ini dapat terus berkembang menjadi daya tarik bersama bagi masyarakat Pontianak dan daerah sekitarnya.