PONTIANAK POST – Pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengurangan emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah. Tiga sumber energi yang dinilai potensial untuk dikembangkan adalah energi surya, mikrohidro, dan biomassa limbah kelapa sawit.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Akhir Penelitian Swakelola Tipe II hasil kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang dilaksanakan pada 21 Juli 2026. Penelitian tersebut mengangkat judul “Analisis Potensi Energi Terbarukan sebagai Alternatif Pengurangan Emisi Karbon di Kalimantan Barat”.

Seminar dibuka oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Erdi, M.Si. Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber pembahas, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si., General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Kalimantan Barat, serta perwakilan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Kalimantan Barat. Seminar turut dihadiri peserta dari berbagai unsur terkait.

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Salah satu temuan penting penelitian ini berkaitan dengan keberlanjutan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Di Temajuk, energi surya berperan dalam memperkuat pasokan listrik masyarakat. Namun, kondisi berbeda ditemukan di Dusun Ceremai, Desa Sebubus, ketika fasilitas pembangkit serupa tidak lagi dimanfaatkan setelah jaringan listrik PLN menjangkau kawasan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi terbarukan tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi sumber daya dan kebutuhan listrik saat ini. Perencanaan juga harus memperhitungkan perkembangan jaringan listrik PLN, keberlanjutan pemanfaatan aset, serta kesiapan pengelola di tingkat lokal agar fasilitas yang telah dibangun tidak kehilangan fungsi.

Advertisement Berdasarkan hasil kajian, tim peneliti UNTAN mengidentifikasi tiga peluang utama pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Barat. Pertama, energi surya melalui pembangunan PLTS yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas publik, seperti sekolah dan puskesmas, serta mendukung kawasan wisata dan usaha produktif masyarakat pesisir.

Kedua, pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sejumlah wilayah yang memiliki potensi sumber daya air, termasuk kawasan Sajingan Besar. Ketiga, pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi biomassa sekaligus bahan baku produk turunan, seperti pupuk.

Meski demikian, pengembangan ketiga sumber energi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga kepastian pengguna, kelembagaan pengelola, kelayakan investasi, serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan dalam jangka panjang.

Untuk menindaklanjuti hasil penelitian, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sambas, PLN, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan perguruan tinggi. Tim kerja lintas sektor perlu dibentuk untuk menyelaraskan peta kebutuhan listrik, inventarisasi status aset energi terbarukan, kajian kelayakan teknologi, serta identifikasi peluang investasi.

Hasil koordinasi tersebut diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah sehingga rekomendasi penelitian dapat diwujudkan menjadi program konkret.