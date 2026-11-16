Satlinmas Pontianak Diminta Aktif Laporkan Drainase Tersumbat hingga Gangguan Ketertiban

Advertisement Pelantikan Anggota Linmas Se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) aktif melaporkan berbagai persoalan di lingkungan warga, mulai dari saluran drainase tersumbat, genangan air, hingga gangguan ketertiban umum.

Sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat, Satlinmas diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan dan mempercepat penanganan di lapangan.

"Satlinmas ini menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Kalau ada persoalan di lingkungan, baik menyangkut keamanan, ketertiban maupun infrastruktur, sampaikan informasinya kepada lurah, camat, atau perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti," kata Edi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Pelantikan Anggota Linmas se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

Informasi Genangan dan Drainase Dibutuhkan

Edi mencontohkan persoalan genangan air yang kerap terjadi ketika hujan lebat bersamaan dengan pasang Sungai Kapuas.

Menurutnya, informasi mengenai saluran tersumbat, kondisi drainase, hingga titik genangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan.

"Kalau ada parit yang tersumbat atau saluran yang perlu dihubungkan, sampaikan. Informasi dari lapangan itu penting bagi kami untuk menentukan program dan penanganan yang lebih baik," jelasnya.

Ia menilai anggota Satlinmas memiliki keunggulan karena mengenal karakteristik dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Pengetahuan tersebut dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian maupun penanganan lebih lanjut.

Diminta Bantu Edukasi Masyarakat

Selain persoalan infrastruktur, Edi meminta Satlinmas ikut membantu mengantisipasi gangguan ketertiban umum.

Beberapa persoalan yang disorot antara lain permainan layang-layang menggunakan tali berbahaya, pencurian kabel fasilitas umum, serta pelanggaran aturan lingkungan.

Anggota Satlinmas diminta memberikan edukasi dan menyampaikan laporan kepada petugas berwenang apabila menemukan potensi pelanggaran.

Edi menekankan agar anggota Satlinmas mengedepankan pendekatan humanis, sopan, dan persuasif dalam menjalankan tugas.

"Jalankan tugas dengan disiplin dan integritas. Bersikaplah humanis, sopan, dan persuasif, serta tetap menghormati hak masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pesannya.