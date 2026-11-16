Optimalisasi Aset Daerah Berpotensi Tingkatkan PAD Kalimantan Barat

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Hasil penelitian kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura menunjukkan, kontribusi pemanfaatan aset daerah secara indikatif dapat mencapai Rp20 miliar per tahun.

Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam Seminar Akhir Penelitian bertajuk Strategi Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat, yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026.

Seminar dibuka oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Linda Purnama, M.Si. Penelitian ini diketuai Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si., dengan menghadirkan sejumlah narasumber pembahas, antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BKAD Kabupaten Kubu Raya, perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut juga diikuti peserta dari berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Advertisement Baca Juga: Analisis Potensi Energi Terbarukan Sebagai Alternatif Pengurangan Emisi Karbon Di Kalimantan Barat

Dalam pemaparannya, tim peneliti mengungkapkan bahwa nilai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp17,217 triliun pada 2025. Namun, hasil inventarisasi 2026 masih menemukan 101 aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau berstatus idle asset.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 objek merupakan rumah negara, mes, wisma, dan asrama. Sebanyak 56 objek berada di Kota Pontianak, sedangkan 45 objek tercatat dalam pengelolaan BKAD Provinsi Kalimantan Barat.

Advertisement Temuan ini menunjukkan besarnya peluang optimalisasi aset daerah. Meski demikian, pemanfaatannya perlu diawali dengan verifikasi status kepemilikan, kondisi fisik, peruntukan, serta kebutuhan pelayanan publik. Pasalnya, tidak semua aset yang belum dimanfaatkan dapat langsung dialihkan untuk kepentingan komersial.

Rumah dinas, misalnya, masih berpotensi dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan pegawai maupun pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan status penghuni, legalitas sertifikat, dan kondisi bangunan harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan pola pemanfaatannya.

Sementara itu, tanah kosong dan bangunan bekas kantor yang memiliki akses serta nilai ekonomi dapat dikaji untuk disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penentuan skema tersebut perlu mempertimbangkan nilai sewa yang wajar, biaya perbaikan, potensi pasar, dan risiko pengelolaan.

Tim peneliti juga telah melakukan penyaringan dan mengidentifikasi sekitar 28 aset prioritas yang berpotensi dioptimalkan. Namun, jumlah tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi serta kelayakan masing-masing lokasi.

Dari sisi regulasi, pemanfaatan aset daerah telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.