Edi Kamtono Minta Satlinmas Pontianak Siaga Potensi Bencana dan Keadaan Darurat

Pelantikan Anggota Linmas Se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat di lingkungan masing-masing.

Anggota Satlinmas diharapkan mampu mengenali potensi risiko, menyampaikan informasi awal, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah setempat ketika terjadi keadaan darurat.

"Kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dari tugas perlindungan masyarakat. Penanganan awal harus cepat, tepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan keselamatan jiwa," tegas Edi.

Pesan tersebut disampaikan saat Pelantikan Anggota Linmas se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

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Satlinmas Diminta Kenali Risiko di Wilayah Masing-Masing

Edi mengingatkan sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi, antara lain kebakaran lahan dan angin puting beliung.

Menurutnya, anggota Satlinmas perlu memahami kondisi wilayah masing-masing agar dapat memberikan informasi awal ketika muncul tanda-tanda keadaan darurat.

Kecepatan penyampaian informasi dan koordinasi dengan pihak terkait dinilai penting untuk membantu mengurangi risiko serta mempercepat penanganan.

Dalam kondisi darurat, Satlinmas juga diharapkan membantu proses evakuasi dan penanganan awal sesuai kemampuan, tanpa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Tantangan Ketertiban di Kota dengan Mobilitas Tinggi

Edi menjelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa, Pontianak memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Tingginya mobilitas penduduk, termasuk mahasiswa dan masyarakat pendatang, membutuhkan pengawasan serta koordinasi yang semakin baik di tingkat wilayah.

Karena itu, keberadaan Satlinmas dinilai strategis untuk membantu pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus mendukung penanganan keadaan darurat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

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Pendekatan Humanis dalam Menjalankan Tugas

Selain kesiapsiagaan bencana, anggota Satlinmas diminta ikut membantu mengantisipasi persoalan ketertiban umum.

Edi menyoroti permainan layang-layang menggunakan tali berbahaya, pencurian kabel fasilitas umum, hingga pelanggaran aturan lingkungan.

Ia meminta anggota Satlinmas memberikan edukasi dan melaporkan potensi pelanggaran kepada petugas yang berwenang.

Dalam menjalankan tugas, anggota Satlinmas harus mengedepankan disiplin, integritas, serta pendekatan yang humanis dan persuasif.

"Ini momentum untuk meneguhkan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat," ujarnya.