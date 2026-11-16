Porprov XIV Kalbar Jadi Ajang Cetak Atlet Unggulan untuk Hadapi Pra-PON 2027 dan PON 2028

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berharap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV 2026 menjadi momentum mencetak atlet unggulan daerah. Ajang ini juga diharapkan menjadi sarana pemetaan atlet potensial untuk menghadapi Pra-PON 2027 dan PON XXII 2028.

Hal itu disampaikan Norsan saat menghadiri pembukaan Porprov XIV di GOR Terpadu A. Yani Pontianak, Sabtu (14/11).

Norsan mengapresiasi peningkatan prestasi olahraga Kalimantan Barat di tingkat nasional. Pada PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Kalbar meraih 30 medali, terdiri atas empat emas, tujuh perak, dan 19 perunggu. Capaian tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan raihan pada PON Papua.

Prestasi juga berlanjut pada PON Bela Diri di Kudus dengan perolehan dua medali emas, satu perak, dan enam perunggu.

“Ananda Veddriq Leonardo, putra Kalimantan Barat, bahkan telah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Ini membuktikan bahwa bibit-bibit juara itu ada di daerah kita,” ungkap Norsan.

Advertisement Menghadapi Pra-PON 2027 dan PON XXII 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Norsan meminta KONI Kalbar menjadikan Porprov sebagai ajang pemetaan atlet potensial dan cabang olahraga unggulan.

“Catat atlet-atlet yang menonjol, kenali cabang olahraga yang potensial, lalu siapkan pembinaannya mulai sekarang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap berkontribusi dan membantu pembinaan atlet-atlet kita,” tegasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh atlet menampilkan kemampuan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, Porprov bukan hanya tentang mengejar medali, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Menang dengan cara terhormat jauh lebih bernilai daripada sekadar memperoleh medali. Jadikan Porprov ini sebagai ajang persahabatan, karena lawan yang kalian hadapi adalah saudara sendiri, sesama anak Kalimantan Barat,” pesannya.

Mengusung tema “Bersama Kalbar Juara”, Porprov XIV digelar di sejumlah kabupaten dan kota, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Sekadau, Sanggau, Ketapang, dan Kota Singkawang.