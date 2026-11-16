Krisantus Dorong Pembinaan Atlet Menembak Kalbar untuk Raih Prestasi

PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong penguatan pembinaan atlet menembak di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan prestasi hingga tingkat nasional dan internasional.

Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Menembak Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 di Lapangan Tembak Perbakin Gelora Khatulistiwa, GOR Pontianak, Minggu (15/11).

Krisantus yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kalbar mengapresiasi panitia, pengurus Perbakin, pelatih, ofisial, serta atlet yang telah mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tersebut.

Advertisement Baca Juga: Wagub Kalbar Resmikan Lapangan Tembak Indoor Koarmada II, Perkuat Pembinaan Atlet Menembak Berprestasi

Menurutnya, olahraga menembak memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membutuhkan ketelitian, konsentrasi, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan.

Dia berpesan agar atlet menjadikan Porprov XIV sebagai momentum mengukur hasil pembinaan, meningkatkan keterampilan, dan menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Advertisement Menurut Krisantus, kemenangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang atlet. Mereka yang belum meraih juara harus tetap bersemangat berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Dalam sebuah pertandingan, tidak mungkin semuanya menjadi juara satu. Tetapi saya berharap, bagi atlet yang belum mendapatkan juara, kualitasnya tetap kualitas juara. Artinya, jangan pernah berhenti berlatih dan terus tingkatkan kemampuan,” tegasnya.

Krisantus juga meminta pengurus Perbakin kabupaten/kota melaksanakan pembinaan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembinaan di daerah perlu diperkuat agar atlet semakin kompetitif hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

Dia menjelaskan, pembinaan atlet merupakan tanggung jawab bersama antara pengurus Perbakin kabupaten/kota dan pengurus provinsi sesuai jenjang masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus mengapresiasi partisipasi 11 kabupaten/kota dalam kejuaraan kali ini. Dia berharap pada penyelenggaraan berikutnya seluruh 14 kabupaten/kota di Kalbar dapat berpartisipasi.