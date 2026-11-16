Anggota DPRD Kalbar Desak DPR Segera Revisi UU Pemilu, Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dapil Kubu Raya-Mempawah, Suib, mendesak DPR RI dan pemerintah segera merevisi Undang-undang Pemilu dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Suib yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Bappilu DPD Partai Hanura Kalbar menilai, pelaksanaan putusan MK tersebut merupakan keharusan konstitusional. Karena itu, parlemen tidak boleh menunda ataupun mengaburkan substansi putusan melalui berbagai alasan teknis.

Ia menegaskan, revisi regulasi pemilu dan pilkada harus segera dituntaskan dengan mengadopsi norma pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagaimana tertuang dalam putusan MK.

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Menurut Suib, konsistensi DPR RI dalam menjalankan putusan lembaga peradilan konstitusi menjadi ujian integritas politik dan komitmen terhadap konstitusi.

"Jika putusan MK bisa dijadikan pijakan mutlak di satu waktu, maka ia wajib menjadi pijakan yang sama di setiap waktu. Rakyat mengawasi, dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri tegak menjaga konstitusi serta siapa yang mempermainkannya," tegas Suib.

Advertisement Ia menyampaikan tiga desakan konkret kepada parlemen. Pertama, DPR RI bersama pemerintah harus segera menuntaskan revisi undang-undang kepemiluan dengan memasukkan secara utuh norma pemisahan pemilu nasional dan lokal sesuai amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kedua, Suib meminta seluruh fraksi di DPR RI menghentikan standar ganda dalam menyikapi putusan MK. Menurut dia, setiap putusan MK harus ditempatkan sebagai perintah konstitusi yang wajib dilaksanakan, bukan dipilih berdasarkan kepentingan elektoral partai maupun koalisi politik. Ketiga, ia mendorong pemulihan marwah demokrasi daerah melalui pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal.

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Suib berpandangan, pemisahan tersebut penting agar masyarakat di daerah, termasuk Kalimantan Barat, memiliki ruang yang lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Dengan demikian, pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah tidak terus-menerus terdistorsi oleh isu serta kontestasi politik nasional.

Menurut dia, demokrasi daerah membutuhkan ruang kompetisi yang lebih fokus pada persoalan lokal, rekam jejak calon, program pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.