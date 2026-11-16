Pemkot Pontianak Ajukan 4 Raperda, Atur Transportasi Sungai hingga Modal Perumda Air Minum

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD Kota Pontianak untuk menyesuaikan regulasi daerah dan mendukung peningkatan pelayanan publik.

Empat rancangan tersebut mencakup pencabutan aturan tentang kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi darat dan sungai, serta penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan penjelasan umum atas empat raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Advertisement Transportasi Darat dan Sungai Diatur Terintegrasi

Salah satu raperda yang diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi. Pemkot Pontianak menilai pengaturan transportasi perlu memperhatikan karakteristik kota yang memiliki sungai sebagai salah satu jalur mobilitas masyarakat.

Edi mengatakan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang transportasi mencakup pengembangan jaringan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut dia, pengaturan transportasi di Pontianak tidak cukup hanya berfokus pada jalur darat, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.

Pengaturan tersebut diharapkan mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta memperlancar pergerakan orang dan barang.