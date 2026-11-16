HUT ke-81 Brimob, Kapolda Ingatkan Personel untuk Selalu Humanis dan Dekat dengan Masyarakat

PONTIANAK POST - Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dituntut tidak hanya mengandalkan kemampuan, dan keberanian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Lebih dari itu, setiap personel juga harus memiliki kepedulian sosial, dan kedekatan dengan masyarakat melalui pengabdian nyata.

Menurut Kapolda, kehebatan Brimob tidak semata-mata diukur dari kemampuan menghadapi berbagai ancaman keamanan maupun keberanian dalam menjalankan tugas. Namun, juga dari sejauh mana kehadiran personel dapat memberikan perlindungan, bantuan, dan manfaat bagi masyarakat.

Dia berharap, memasuki usia ke-81, seluruh personel Brimob semakin profesional, tangguh, disiplin, dan humanis. Kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan keamanan harus berjalan beriringan dengan kemampuan menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

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Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga keamanan serta keutuhan bangsa dan negara. Termasuk perjuangan pasukan Brigade V Mandau di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang menjadi bagian dari sejarah pengabdian Brimob.

Menurutnya, nilai perjuangan tersebut harus terus diwarisi oleh generasi penerus. Bukan hanya dalam bentuk keberanian, tetapi juga menjaga kehormatan kesatuan dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Advertisement Selain profesionalisme dan kepedulian sosial, Kapolda menekankan pentingnya menjaga jiwa korsa, kekompakan, serta solidaritas antar personel. Hal itu menjadi modal utama dalam mendukung keberhasilan setiap pelaksanaan tugas.