IPM Pontianak Naik Menjadi 82,80 pada 2025, Kualitas Hidup Warga Terus Meningkat

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas, tidak sebatas pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi, menurutnya, juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga bagaimana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Edi mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menyediakan ruang diskusi bagi pelajar untuk mengenal persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.

"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung kemarin.

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Edi menjelaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, prinsip supremasi hukum juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

Ia turut menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Derasnya arus informasi melalui media sosial memberikan ruang kebebasan berpendapat yang semakin luas, tetapi sekaligus menghadirkan risiko penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, Edi berharap generasi muda mampu membangun kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.

Advertisement "Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.

Ruang diskusi seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan. Menurutnya, mahasiswa dan pelajar perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh agar mampu menawarkan gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga dapat diterapkan.

Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak.

"Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dari 82,22 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi, sekaligus melampaui rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.