Angkat Sejarah Kesultanan Pontianak, Karnaval Air 2026 Diharapkan Jadi Agenda Wisata Tahunan

PONTIANAK POST – Sejarah berdirinya Kota Pontianak diangkat kembali melalui Karnaval Air 2026 yang digelar di Sungai Kapuas, Sabtu (14/11). Selain menghidupkan tradisi Kesultanan Pontianak, kegiatan ini diarahkan menjadi atraksi wisata budaya untuk memperkenalkan identitas dan perjalanan panjang peradaban kota kepada masyarakat maupun wisatawan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak, Rizal, mengatakan Karnaval Air merupakan salah satu upaya menjaga warisan sejarah agar tetap dikenal oleh generasi sekarang.

Melalui kegiatan tersebut, sungai tidak hanya dipandang sebagai bagian dari lanskap kota, tetapi juga memiliki nilai historis dalam perjalanan terbentuknya Pontianak.

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Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Sultan Pontianak, Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie, dalam mengangkat sejarah dan identitas daerah.

Sejarah Pontianak tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya, Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, serta perjalanan yang berkaitan dengan Kerajaan Mempawah dan berdirinya Kesultanan Pontianak.

Advertisement “Melalui Karnaval Air, ada makna yang ingin disampaikan, yakni membangun pemahaman bahwa Kota Pontianak bukan muncul begitu saja, tetapi memiliki sejarah dan peradaban yang perlu terus dikenalkan,” jelas Rizal.

Ia menjelaskan, Karnaval Air 2026 semula dijadwalkan pada 23 Oktober sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak. Namun, pelaksanaannya harus diundur karena kondisi kabut asap yang melanda wilayah tersebut.

Setelah situasi memungkinkan, kegiatan akhirnya digelar pada 14 November melalui kolaborasi Kesultanan Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak melalui Disporapar.

Rizal berharap Karnaval Air dapat menjadi agenda budaya dan pariwisata tahunan yang konsisten diselenggarakan. Keberlanjutan kegiatan dinilai penting untuk menjaga tradisi lokal sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis sungai.

Namun, menurutnya, pelestarian budaya perlu didukung pengemasan acara yang menarik. Dengan demikian, Karnaval Air tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman wisata yang memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Pontianak.