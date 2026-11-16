BP4 Kalbar Dukung KUA CINTA, Dorong Pelayanan KUA Lebih Cepat dan Ramah kepada Masyarakat

PONTIANAK POST - Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungannya terhadap program KUA CINTA yang dikembangkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

KUA CINTA merupakan singkatan dari Cepat melayani, Inklusif terhadap keberagaman, Nyaman dan humanis, Tanggap kebutuhan umat, serta Adaptif terhadap perubahan.

Wakil Ketua BP4 Kalbar, Mahmud, menyambut positif hadirnya KUA CINTA. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting dalam mendorong perubahan pelayanan KUA agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

"KUA CINTA membuat layanan di KUA makin cepat, makin ramah, dan makin berdampak bagi umat. Kami dari BP4 Kalbar tentu mendukung program ini karena kualitas pelayanan KUA sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas," ungkap H. Mahmud.

Sementara itu, Mi'rad, Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalbar sekaligus Project Leader KUA CINTA, menyampaikan bahwa dukungan BP4 menjadi energi positif untuk memperluas gerakan perubahan pelayanan KUA di Kalimantan Barat.

Advertisement "KUA CINTA bukan sekadar slogan atau proyek perubahan, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Kami ingin seluruh insan KUA menghidupkan semangat CINTA dalam setiap pelayanan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keramahan, dan manfaat kehadiran Kementerian Agama," ujar Mi'rad.

Dukungan BP4 Kalbar diharapkan memperkuat kolaborasi dalam pembinaan perkawinan, pendampingan keluarga, serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Melalui kolaborasi dan semangat melayani dengan hati, KUA CINTA diharapkan tumbuh menjadi budaya pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.