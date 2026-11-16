Lampu Trotoar Pontianak Jadi Sasaran Pencurian, Pemkot Koordinasi dengan Polisi

PONTIANAK POST - Kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) dan lampu trotoar di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak kembali dicuri. Kejadian terbaru diketahui pada Sabtu (14/11).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono geram dengan aksi pencurian yang terus berulang tersebut karena merusak fasilitas publik dan merugikan masyarakat.

Menurut laporan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pencurian terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Ahmad Yani, depan Gedung Kartini, Jalan MT Haryono, Jalan M. Sohor, dan kawasan depan Museum. Di segmen trotoar depan Pendopo Gubernur, kejadian serupa bahkan sudah berlangsung sebanyak tiga kali.

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Frekuensi pencurian juga tercatat tiga kali di Jalan MT Haryono, dua kali di depan Gedung Kartini, dua kali di Jalan M. Sohor, serta satu kali di depan Museum.

Sementara itu, pencurian di kawasan depan Mega Mall merupakan kejadian pertama. Di Jalan Ahmad Yani, kabel PJU yang hilang diperkirakan sepanjang 100 meter, sedangkan kabel lampu trotoar di depan Gedung Kartini sekitar 50 meter.

Advertisement Malah di Jalan MT Haryono, pencuri menggasak kabel sepanjang 400 meter. Dalam setiap kejadian, panjang kabel yang hilang berkisar antara 50 hingga 200 meter.

Edi mengaku prihatin sekaligus menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, fasilitas penerangan jalan dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pencurian yang terus berulang membuat pemerintah harus kembali melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang semestinya dapat dinikmati bersama.

“Ini sudah berulang kali terjadi. Sudah dipasang, dicuri lagi. Tentu sangat kami sayangkan. Fasilitas ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, tetapi justru dirusak dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia meminta pelaku menghentikan tindakan tersebut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hilangnya kabel penerangan dapat mengganggu fungsi lampu trotoar dan penerangan jalan, terutama pada malam hari.