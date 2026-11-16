Enam Pemuda Asal Kalbar Lolos Seleksi Nasional Program Wirasena Kemenpora Tahun 2026

PONTIANAK POST - Enam pemuda asal Kalimantan Barat mendapat kesempatan mengikuti program Wirasena 2026 yang merupakan salah satu program prioritas Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.

Enam perwakilan tersebut terdiri dari empat peserta Wirasena Youth Camp 2026 dan dua peserta Wirasena Debat. Keikutsertaan mereka menjadi kesempatan bagi generasi muda Kalbar untuk mengembangkan kapasitas, mengasah kemampuan, serta memperluas wawasan dan jejaring di tingkat nasional.

Empat peserta yang lolos seleksi nasional Wirasena Youth Camp 2026 yakni Blasius Yonas Vikariandi, Haniyah Al-‘Abidah, Ranja Saputra, dan Nana Selviana. Sementara dua perwakilan Kalbar dalam Wirasena Debat adalah Nixon Aristo Lim dan Daichi Putri Karamigi.

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Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, menyambut positif keterlibatan enam pemuda tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berdaya saing.

Sugeng mengatakan, program Wirasena tidak sekadar menjadi ajang berkumpul dan bertukar pengalaman, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, serta penguatan kontribusi pemuda dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Advertisement "Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemuda Kalimantan Barat. Mereka tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan menghadirkan gagasan serta aksi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan Berita Acara Nomor DP.00/9.28.1/D-I.3/IX/2026 tertanggal 28 September 2026, empat peserta Kalbar dinyatakan lulus seleksi nasional Wirasena Youth Camp 2026. Hasil tersebut kemudian diumumkan melalui surat Nomor DP.00/9.29.53/D-I.3/IX/2026 tanggal 29 September 2026.

Dalam pelaksanaannya, peserta Wirasena Youth Camp mendapatkan fasilitas akomodasi, uang harian sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran, serta bimbingan dan fasilitasi dari pengelola kegiatan maupun para fasilitator.

Peserta juga didorong untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik melalui media sosial guna menyebarluaskan nilai-nilai Wirasena, yakni patriotik, gigih, dan empati.

Tidak hanya itu, mereka memiliki tanggung jawab menyusun dan mengimplementasikan PPA atau rencana aksi yang inovatif, solutif, serta relevan dengan tantangan di daerah asal.