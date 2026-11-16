14 Perusahaan BBM Industri Dibidik Pansus PAD Kalbar, Terbukti Nakal Pajak Izin Terancam Dicabut

PONTIANAK POST – Sebanyak 14 perusahaan swasta yang menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan industri di Kalimantan Barat menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalbar. Kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan ditelusuri.

Ketua Tim Pansus Optimalisasi PAD Kalbar, Agus Sudarmansyah, mengatakan keberadaan 14 perusahaan penyalur BBM swasta itu terungkap dalam pembahasan bersama PT Pertamina Patra Niaga, Senin(16/11) di ruang rapat pimpinan DPRD Kalbar. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui turut memasok BBM non-subsidi untuk kebutuhan sektor industri di Kalbar.

Pansus berencana mengundang seluruh perusahaan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) berikutnya. Langkah itu untuk mendalami aktivitas usaha, volume distribusi BBM, perizinan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi kepada pemerintah provinsi. "Kita akan coba analisa, kaji, dan kita undang di RDP kesempatan berikutnya, untuk menganalisa dan mendalami 14 perusahaan BBM swasta di Kalbar," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar ini.

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Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan perusahaan yang menjalankan usaha distribusi BBM industri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban sebagai wajib pungut PBBKB.

Pansus juga akan meminta data kuota atau volume BBM yang disalurkan masing-masing perusahaan. Data tersebut diperlukan untuk membandingkan aktivitas distribusi dengan besaran PBBKB yang seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas daerah.

Advertisement Agus mengingatkan, perusahaan yang telah memperoleh kepercayaan dan izin untuk menjalankan usaha di Kalbar harus menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Dia bahkan menyatakan Pansus dapat merekomendasikan pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban tersebut, sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai ada yang coba-coba sudah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetapi perusahaan swasta tersebut diduga menyelewengkan, khususnya setoran PBBKB ini. Maka kita akan rekomendasikan untuk dicabut izinnya," tegasnya.

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Sementara itu, dalam pertemuan dengan Pansus dan Pimlinan DPRD Kalbar, Pertamina Patra Niaga menyerahkan sejumlah data terkait distribusi BBM di Kalbar. Pertemuan tersebut sekaligus merespons permintaan data yang sebelumnya disampaikan Pansus dalam rangka optimalisasi PAD.

Agus menjelaskan, Pertamina memaparkan proyeksi kontribusi PBBKB yang disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, kontribusi Pertamina hingga September 2026 telah mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Sementara itu, target penerimaan PAD dari sektor PBBKB dalam proyeksi APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp957 miliar. Pertamina memperkirakan kontribusinya hingga akhir Desember 2026 dapat mencapai lebih dari Rp800 miliar.