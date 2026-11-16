Tiga Musisi Muda Pontianak Raih Gelar Juara Nasional di Panggung Yamaha Musik Indonesia

PONTIANAK POST - Tiga musisi muda asal Pontianak berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dalam kompetisi musik yang diselenggarakan Yamaha Musik Indonesia Distributor. Ketiganya merupakan peserta dari Aneka Musika Pontianak yang berhasil membawa pulang gelar juara dalam ajang yang berlangsung di Jakarta pada 13–15 November 2026.

Ketiga peserta tersebut yakni Azka Qanitah Safela yang meraih juara 3 kategori Piano Pop/Keyboard pada Popular Music Festival. Selanjutnya, Zane Keona Ostinata berhasil meraih juara 2 kategori Junior Division B, sedangkan Lindsy Alexa D’letizia meraih juara 3 kategori Junior Division C pada Yamaha Piano Competition (YPC).

Kompetisi musik tingkat nasional ini mempertandingkan sejumlah kategori berdasarkan instrumen dan program pembelajaran, meliputi drum, piano/keyboard, biola, vokal, gitar, dan band. Kategori tersebut tergabung dalam Popular Music Course (PMC), Electone Fiesta, serta Yamaha Piano Competition (YPC).

Advertisement Baca Juga: UMKM dan Musisi Sintang Didorong Lindungi Merek serta Karya melalui Hak Kekayaan Intelektual

Perjalanan menuju kompetisi nasional telah dimulai sejak pertengahan 2026 melalui babak penyisihan di tingkat cabang sekolah musik dan wilayah (regional) di berbagai kota besar di Indonesia.

Sebelum tampil di Jakarta, para peserta Aneka Musika Pontianak terlebih dahulu mengikuti Kompetisi Tingkat Wilayah Indonesia Timur yang berlangsung di Surabaya pada September 2026. Dalam ajang tersebut, mereka berhasil meraih sejumlah prestasi.

Advertisement Azka Qanitah Safela meraih juara 1 kategori Pop Piano/Keyboard. Zane Keona Ostinata menjadi juara 1 Junior Division B, sementara Lindsy Alexa D’letizia meraih juara 1 Junior Division C. Angeline Dinata juga meraih juara 1 kategori Junior Division D.

Prestasi lainnya diraih Gladys Hasan Hidayat yang memperoleh juara 2 Junior Division B, Austin Sandberg sebagai juara 3 Junior Division B, serta Brody Christopher Chairumin yang meraih juara 2 Junior Division C.

Sementara itu, Grace Chairine Charence meraih juara harapan kategori Junior Division D dan Ryfianora Frisca Marietta berhasil menjadi semifinalis kategori Senior Division.