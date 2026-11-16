Kemenkum Kalbar dan Satpol PP Sekadau Bahas Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Perda Daerah

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal harmonisasi produk hukum di daerah agar senantiasa selaras dengan dinamika regulasi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan mediasi dan konsultasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sekadau di ruang kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Jumat (13/11).

Pertemuan strategis ini digelar secara khusus untuk mengevaluasi ketentuan pidana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Jalannya diskusi dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, yang mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyempurnakan kualitas legislasinya. Ia berharap forum konsultasi ini mampu mempererat sinergi antarinstansi, terkhusus dalam mengawal proses pembentukan maupun pembaruan regulasi daerah yang diprakarsai oleh Satpol PP.

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Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Sekadau, Paulus Ugang, menerangkan bahwa langkah konsultasi ini merupakan tindak lanjut konkret pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kehadiran beleid nasional terbaru tersebut menjadi landasan krusial yang mewajibkan pemerintah daerah mengevaluasi kembali rumusan sanksi dalam Perda Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2025 agar tidak berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Memasuki sesi pembedahan aturan, Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Kanwil Kemenkum Kalbar bersama jajaran Satpol PP Kabupaten Sekadau menelaah secara cermat pasal demi pasal dalam peraturan daerah tersebut. Salah satu sorotan utama tertuju pada Pasal 68 mengenai ketentuan pidana yang tercatat masih mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Rumusan sanksi lawas tersebut dinilai mendesak untuk segera disesuaikan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Advertisement Tidak berhenti di situ, tim perancang hukum kementerian turut menguliti Pasal 67 mengenai aspek penyidikan yang harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyesuaian ini terutama menyangkut batasan kewenangan, mekanisme koordinasi, hingga pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lapangan. Di sisi lain, evaluasi menyeluruh juga diarahkan pada rumusan sanksi administratif dan norma larangan agar tetap berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah serta bebas dari tumpang tindih dengan ketentuan sektoral lainnya.

Berdasarkan hasil konsultasi dan penelaahan hukum yang komprehensif, Kanwil Kemenkum Kalbar merekomendasikan perlunya perubahan atas Perda Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2025 dengan tetap mempertahankan materi muatan yang masih relevan. Seluruh catatan kritis hasil bedah regulasi ini selanjutnya akan menjadi bekal utama bagi jajaran Satpol PP Kabupaten Sekadau dalam merumuskan draf penyesuaian aturan di daerah.