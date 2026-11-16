Perkuat Kepastian Hukum di Perbatasan, Kemenkum Kalbar Sosialisasikan Layanan Kewarganegaraan

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan negara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menggelar Sosialisasi Kewarganegaraan Kabupaten Sanggau Tahun 2026 di Harvey Hotel, Sanggau, Kamis (12/11).

Kegiatan edukatif ini mengusung tema besar “Optimalisasi Layanan Kewarganegaraan melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum”. Penyelenggaraan forum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi serta pemahaman masyarakat mengenai urgensi kejelasan status kewarganegaraan dan ketertiban administrasi hukum.

Agenda lintas sektor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Muhayan, S.H., M.H., dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Taufik Sabarudin, S.H., M.Si. Turut hadir menyemarakkan diskusi yakni perwakilan berbagai instansi pemerintah, unsur keimigrasian, lembaga pengadilan, para camat, lurah, kepala desa, hingga perwakilan organisasi kebudayaan di Kabupaten Sanggau.

Advertisement Baca Juga: Kemenkum Kalbar dan Satpol PP Sekadau Bahas Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Perda Daerah

Mengawali rangkaian acara, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Taufik Sabarudin, memaparkan bahwa sosialisasi ini menjadi instrumen vital dalam penyebarluasan informasi hukum kepada publik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya mengantongi status kewarganegaraan yang sah dan jelas sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sambutan Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, yang dibacakan oleh Muhayan, menegaskan bahwa aspek kewarganegaraan merupakan fondasi fundamental dalam kehidupan bernegara. Kejelasan status hukum tersebut menjadi pintu masuk utama bagi setiap warga untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya sekaligus menjalankan kewajiban sebagai bagian dari negara.

Advertisement Lebih jauh, Muhayan turut menyoroti posisi strategis Kabupaten Sanggau sebagai wilayah perbatasan yang memiliki dinamika serta karakteristik tersendiri terkait persoalan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang solid antara Kementerian Hukum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jajaran Imigrasi, serta aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang bersentuhan langsung dengan warga di lapangan.

Rangkaian kegiatan ini kemudian dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Drs. Aswin Khatib, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Sanggau. Dalam arahannya, ia mengakui bahwa isu kewarganegaraan menjadi atensi serius bagi pemerintah daerah mengingat wilayah Sanggau berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga penguatan tertib administrasi wajib dikawal melalui koordinasi lintas instansi.

Memasuki sesi pemaparan materi yang dipandu oleh moderator Krisman Samosir, tiga narasumber ahli hadir membedah regulasi secara komprehensif. Muhayan mengupas tuntas aspek hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pokok Kewarganegaraan Republik Indonesia, mulai dari asas kewarganegaraan hingga mekanisme perolehan dan kehilangan status WNI, yang kemudian dilanjutkan oleh penjelasan teknis Taufik Sabarudin seputar persyaratan penyelesaian masalah kewarganegaraan termasuk sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2026.

Pemaparan berikutnya diisi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Eduardus Evald, S.Sos., yang menekankan pentingnya dokumen kependudukan sebagai basis akurasi data dan kepastian identitas hukum warga. Sesi edukasi kian lengkap dengan kehadiran perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Muhammad Yamin, S.Sos., yang mengulas peran keimigrasian dalam pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, hingga memperkenalkan konsep Global Citizen of Indonesia (GCI).