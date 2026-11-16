Ikuti PKN Tingkat I di LAN Jatinangor, Kakanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Jejaring Kolaborasi

PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, terus memantapkan kapasitas kepemimpinan strategisnya di tingkat nasional. Komitmen pengembangan diri tersebut diwujudkan melalui partisipasinya dalam Pembelajaran Klasikal Tahap III Day 1 Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor, Kamis (12/11).

Keikutsertaan pimpinan tertinggi Kanwil Kemenkum Kalbar dalam forum pendidikan eksekutif ini merupakan langkah krusial untuk mematangkan implementasi Proyek Perubahan di lingkungan organisasinya. Rangkaian agenda harian diawali dengan sesi Coffee Morning yang mengulas progres pelaksanaan Proyek Perubahan, mulai dari ketepatan linimasa, target capaian strategis, hingga penyusunan produk pembelajaran. Dalam forum santai namun berbobot tersebut, seluruh peserta diarahkan agar mampu memastikan setiap tahapan inovasi berjalan sesuai rencana dan melahirkan produk yang aplikatif secara berkelanjutan.

Memasuki sesi inti pembelajaran, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi substansi selama tiga Jam Pelajaran (JP) melalui pengerjaan soal esai dan bedah studi kasus yang mencakup materi Agenda II serta Agenda III. Ujian komprehensif ini dirancang secara khusus untuk mengukur kedalaman pemahaman para calon pemimpin puncak terkait budaya digital, cara berpikir sistemik, transformasi digital, perumusan kebijakan publik, advokasi kebijakan, hingga seni membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

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Lebih dari sekadar evaluasi akademis, instrumen pengujian ini menjadi kawah candradimuka untuk mengasah kemampuan peserta dalam mengintegrasikan kepemimpinan strategis dengan analisis kebijakan lintas sektor. Rangkaian kegiatan siang hari kemudian disempurnakan dengan sesi sosiometri dan pemberian umpan balik terkait pengembangan potensi diri, yang berfungsi sebagai cermin refleksi guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan di masa depan.

Suasana kehangatan lintas instansi kian terasa pada malam hari saat seluruh peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 berkumpul dalam agenda ramah tamah dan makan malam bersama. Acara kebersamaan tersebut dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., yang hadir mewakili Kepala LAN.

Advertisement Dalam arahannya, Agus Sudrajat menegaskan bahwa PKN Tingkat I tidak semata-mata dirancang untuk menelurkan dokumen Proyek Perubahan belaka, melainkan juga membangun jejaring kepemimpinan nasional yang bervisi kuat dalam mendorong transformasi birokrasi. Modal jejaring strategis antarpejabat tinggi inilah yang kelak menjadi kunci utama dalam mempererat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Momentum berharga tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh Jonny Pesta Simamora untuk memperluas spektrum komunikasi dan sinergi strategis bersama para pemimpin dari berbagai kementerian dan lembaga. Perluasan jejaring ini diharapkan mampu menyokong penuh kesuksesan implementasi Proyek Perubahan yang tengah ia gagas, yakni Transformasi Tata Kelola Pengawasan Notaris Berbasis Risiko untuk Memperkuat Kepatuhan, Kepastian Hukum, dan Kepercayaan dalam Ekosistem Usaha.

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