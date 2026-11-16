Perkuat Kapasitas Paralegal, Kemenkum Kalbar Gelar Penyuluhan Hukum bagi Pengelola Posbankum

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengakselerasi penguatan kapasitas paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dalam menghadirkan pelayanan serta pendampingan hukum bagi warga. Komitmen strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dalam Pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat pada Kamis (12/11).

Agenda edukasi yang dipusatkan di Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat tersebut dilangsungkan secara hybrid melalui aplikasi Zoom Meeting. Pertemuan lintas wilayah ini diikuti dengan antusias oleh para paralegal Posbankum yang berasal dari Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, hingga Sanggau.

Rangkaian acara pembinaan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, yang melontarkan apresiasi tinggi atas dedikasi para paralegal dalam memperluas akses keadilan. Dalam arahannya, Lanang menekankan posisi krusial Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat tapak, sehingga pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan agar paralegal mampu memetakan persoalan hukum warga dan menghubungkannya dengan layanan bantuan yang tepat.

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Memasuki sesi pemaparan materi pertama, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Sri Ayu Septinawati, mengupas tuntas mekanisme Bantuan Hukum di Indonesia. Ia menjabarkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara menjamin pemberian fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, yang operasionalisasinya di Kalimantan Barat turut disokong oleh 12 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

Lebih jauh, Sri Ayu menggarisbawahi peran vital paralegal sebagai jembatan penghubung antara masyarakat pencari keadilan dengan lembaga pemberi bantuan hukum. Kehadiran para paralegal ini diharapkan sanggup mempermudah warga dalam memperoleh informasi, ruang konsultasi, serta akses layanan hukum, terkhusus bagi kelompok rentan yang kerap terkendala jarak maupun biaya.

Advertisement Materi kedua yang tak kalah krusial disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Julmiati, yang membedah Aspek Hukum dan Pencegahan Bullying atau perundungan. Pembahasan mengulas secara komprehensif ragam bentuk perundungan mulai dari kekerasan fisik, verbal, nonverbal, hingga aksi perundungan di ruang digital atau cyberbullying, disertai penanaman pendekatan pedagogik serta peran aktif lingkungan dalam memutus mata rantai kekerasan.

Di samping aspek pencegahan preventif, peserta juga dibekali pemahaman mengenai konsekuensi pidana atas tindakan perundungan merujuk pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta regulasi terkait lainnya. Para paralegal turut diarahkan untuk proaktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi negara, seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) maupun layanan SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila menemukan kasus kekerasan di lingkungannya.