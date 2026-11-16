Raih Kategori Memuaskan Pengawasan Kearsipan, Kanwil Kemenkum Kalbar Siap Ikuti Evaluasi Lanjutan

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang modern, tertib, dan akuntabel. Komitmen tersebut dibuktikan melalui keikutsertaan jajaran dalam pembukaan dan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Senin (16/11). Kegiatan strategis ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti secara saksama oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar dari ruang kerja masing-masing.

Dalam forum tersebut, pihak Biro Umum memaparkan secara komprehensif tujuan utama pelaksanaan pengawasan serta implementasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Bidang Kearsipan Tahun 2026. Agenda evaluasi ini dirancang sebagai instrumen krusial untuk mengidentifikasi kendala lapangan dalam tata kelola kearsipan, mengukur sejauh mana tindak lanjut rekomendasi pengawasan sebelumnya telah dieksekusi, sekaligus memetakan pemenuhan standar kearsipan guna menyusun strategi pendampingan teknis yang tepat sasaran.

Lebih jauh, kegiatan monitoring dan evaluasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip vital serta pemanfaatan sistem kearsipan berbasis digital berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Fokus pengawasan secara khusus menyoroti optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI dan e-Arsip di seluruh satuan kerja. Langkah ini ditempuh guna mendongkrak kualitas manajemen kearsipan instansi agar mampu mencapai predikat nilai pengawasan minimal pada kategori Memuaskan.

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Berdasarkan paparan capaian evaluasi terkini, Kanwil Kemenkum Kalbar sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Nilai Pengawasan Kearsipan pada kategori Memuaskan. Kinerja positif tersebut turut tercermin dari tingginya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI yang dinyatakan tercapai dengan menempati peringkat ke-15 dari target 400. Tidak hanya itu, pengisian data pada aplikasi e-Arsip juga menunjukkan progres signifikan dengan berhasil menduduki peringkat ke-13 dari target 200.

Sementara itu, pada aspek penyusutan arsip, Kanwil Kemenkum Kalbar tercatat telah mengajukan usulan pemusnahan arsip sesuai regulasi yang ditetapkan. Hingga saat ini, proses penerbitan Persetujuan Pemusnahan Arsip (PPA) tersebut masih bergulir di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bagian dari tahapan verifikasi administrasi yang wajib dipenuhi.

Advertisement Memasuki rangkaian lanjutan Evaluasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 20 November 2026, Kanwil Kemenkum Kalbar dijadwalkan mengikuti sesi evaluasi pendalaman pada Rabu (18/11/2026) mulai pukul 09.00 WIB secara daring. Pada tahapan krusial ini, Kanwil Kemenkum Kalbar tergabung dalam Tim 3 bersama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah serta Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang.

Menyikapi jadwal evaluasi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, langsung menginstruksikan jajaran yang membidangi fungsi kearsipan untuk segera mempersiapkan seluruh kelengkapan data dukung, instrumen pengawasan, serta bukti fisik tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya. Ia juga menegaskan agar konsistensi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dan e-Arsip terus dipertahankan dan ditingkatkan, sembari mengawal ketat proses penerbitan PPA di ANRI.