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Metropolis

Cegah Peredaran Narkoba, Sanggau Siapkan Tes Urine bagi Calon Kepala Desa pada 2027

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Pilkades Sanggau 2027, Bakal Calon Kepala Desa Wajib Jalani Tes Urine Narkoba.
Pilkades Sanggau 2027, Bakal Calon Kepala Desa Wajib Jalani Tes Urine Narkoba.

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PONTIANAK POST - APDESI Kabupaten Sanggau memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui optimalisasi peran pemerintah desa. Demikian dikatakan Ketua APDESI Sanggau, Kasim, Senin (16/11). 

"Kepala desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencegah peredaran narkoba, terlebih Sanggau berbatasan langsung dengan Malaysia," ujarnya. 

Kegiatan ini diikuti 163 kepala desa, enam lurah, 15 camat, serta unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa wilayah perbatasan.

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Di tempat sama Bupati Yohanes Ontot mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia juga mengungkapkan, Pemkab Sanggau akan mewajibkan tes urine bagi bakal calon kepala desa pada Pilkades 2027 sebagai salah satu upaya pencegahan narkoba.

Sementara itu, Kepala DPM-PD Sanggau Alian menyebutkan sekitar 80 desa di Sanggau telah berstatus Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Jumlah tersebut akan terus ditambah melalui pengajuan desa-desa lainnya.

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Kegiatan juga dirangkai dengan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Komitmen Desa Bersinar yang melibatkan pemerintah daerah, BNN, TNI-Polri, serta perwakilan pemerintah desa.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, diharapkan pemerintah desa semakin aktif menggerakkan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di kawasan perbatasan.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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