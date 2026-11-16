Prabasa Anantatur Dorong Mahasiswa Sambas Berani Jadi Pemimpin Masa Depan Kalimantan Barat

PONTIANAK POST – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Bubor Paddas KMKS 2026 & Silaturahmi Akbar Mahasiswa Sambas yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (14/11/2026). Ia menilai kegiatan yang diinisiasi Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) tersebut menjadi momentum luar biasa dalam mempererat silaturahmi sekaligus menjaga eksistensi adat dan budaya Sambas di tengah generasi muda.

Sebagai salah satu sesepuh masyarakat Sambas di Kalimantan Barat, Prabasa memandang kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar pertemuan dan makan bersama. Berkumpulnya sekitar 1.000 mahasiswa Sambas dalam satu momentum menunjukkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Sambas di perantauan. Menurutnya, ruang kebersamaan seperti ini perlu terus dijaga agar hubungan kekeluargaan antarmahasiswa tidak terputus oleh jarak maupun kesibukan masing-masing.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KMKS beserta seluruh panitia yang telah berani mengambil inisiatif dan mampu menyelenggarakan kegiatan dalam skala besar. Baginya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap kebudayaan dan daerah asalnya. Upaya mempertahankan tradisi melalui keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam memastikan kebudayaan Sambas tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Advertisement Tidak hanya memberikan apresiasi, Prabasa juga menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa Sambas yang hadir. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa hari ini merupakan calon pemimpin masa depan yang nantinya akan mengambil peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, generasi muda harus mempersiapkan diri sejak sekarang, baik melalui pendidikan, peningkatan kapasitas, keberanian mengambil tanggung jawab, maupun kemampuan membangun kepemimpinan.

"Anak-anak muda Sambas harus pintar dan berani. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi persiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang nantinya mampu membawa perubahan dan memimpin Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas yang kita cintai," pesan Prabasa kepada mahasiswa.

Menurutnya, Kabupaten Sambas membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, tetapi juga keberanian, kepedulian, dan komitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan masa pendidikan sebagai proses membangun kualitas diri sehingga kelak dapat mengambil bagian dalam berbagai sektor pembangunan dan kepemimpinan daerah.

Advertisement Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa mahasiswa Sambas di perantauan memiliki tanggung jawab moral terhadap kampung halamannya. Kesempatan menempuh pendidikan di Kota Pontianak maupun daerah lainnya hendaknya menjadi bekal untuk kembali memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah asal.

Menanggapi apresiasi dan pesan tersebut, Ketua Panitia, Aridwan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan oleh Prabasa Anantatur. Ia mengatakan bahwa kehadiran para tokoh dan sesepuh Sambas menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi panitia dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran, apresiasi, dan nasihat yang diberikan. Bagi kami, ini menjadi motivasi bahwa kegiatan seperti ini bukan hanya tentang mempertemukan mahasiswa dan melestarikan budaya, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari masa depan daerah. Harapan kami, semangat ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi terus dibawa dalam kehidupan dan pengabdian masing-masing," ungkap Aridwan.

Sementara itu, Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan oleh Prabasa merupakan pengingat penting bagi seluruh mahasiswa Sambas agar terus meningkatkan kualitas diri dan tidak melupakan identitas daerahnya. Menurutnya, KMKS harus mampu menjadi ruang yang tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kapasitas dan keberanian untuk mengambil peran strategis.