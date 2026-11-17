PONTIANAK POST – Festival Budaya Kalimantan Barat 2026 di Anjungan Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dihadiri 10 duta besar negara sahabat. Kehadiran para perwakilan diplomatik itu menjadi peluang untuk memperkenalkan seni, tradisi, kuliner, dan keberagaman masyarakat Kalimantan Barat ke tingkat internasional.

Festival yang digelar Sabtu (14/11/2026) tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, didampingi Ketua Dekranasda Kalbar Erlina Ria Norsan. Kegiatan itu juga dihadiri tokoh nasional asal Kalbar Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Kalimantan Barat (IKKB) Dihan Aslan, serta tokoh masyarakat dari berbagai etnis.

Ria Norsan mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini semakin tertata dan mendapat antusiasme tinggi dari pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi masyarakat Kalbar di perantauan, tetapi juga sarana memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat internasional.

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“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan Festival Budaya Kalimantan Barat Tahun 2026. Pelaksanaannya semakin tertata, pengunjungnya lebih ramai, dan dihadiri langsung oleh 10 Duta Besar negara sahabat serta tokoh nasional kita, Bapak Oesman Sapta Odang,” ungkapnya.

Festival menampilkan beragam kesenian dari tiga kelompok etnis yang disebut sebagai pilar utama budaya Kalbar, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Pertunjukan tersebut meliputi musik dan seni tradisional Tionghoa, tarian Dayak, serta kesenian jepin, tundang, dan gendang Melayu.

Advertisement Selain pertunjukan seni, puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut memperkenalkan produk serta kuliner khas Kalbar kepada pengunjung dan tamu diplomatik.

Apresiasi terhadap festival juga disampaikan Konsul Kebudayaan Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia, Dr. Yahya Zarei. Ia mengaku terkesan dengan pertunjukan seni, tradisi, dan musik yang ditampilkan.

“Pertunjukan luar biasa yang ditampilkan hari ini membuat para penonton lebih mengenal budaya Kalimantan,” ungkap Yahya Zarei.

Ia mengatakan kunjungannya ke wilayah Kalimantan pada pekan sebelumnya juga memberikan kesan tersendiri. Selain keindahan alam, ia tertarik dengan kekayaan tradisi, musik, dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurutnya, potensi tersebut perlu diperkenalkan lebih luas karena masih banyak masyarakat internasional yang belum mengenal Kalimantan secara mendalam. Ia berharap semakin banyak wisatawan dari Iran maupun negara lain tertarik berkunjung untuk mengenal alam dan budaya Kalimantan.