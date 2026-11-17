PONTIANAK POST – Pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang belum digunakan secara maksimal berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp20 miliar per tahun. Hasil penelitian Universitas Tanjungpura (Untan) menemukan 101 aset yang pemanfaatannya belum optimal.

Ketua Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untan Pontianak, Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si., mengatakan aset daerah perlu dikelola agar tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.

"Pemanfaatan aset daerah perlu dioptimalkan agar tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah," ujar Windhu di Pontianak, Senin.

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Windhu menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar, nilai aset Pemprov Kalbar mencapai Rp17,217 triliun pada 2025.

Namun, hasil inventarisasi pada 2026 masih menemukan 101 aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau berstatus idle asset. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 objek merupakan rumah negara, mes, wisma, atau asrama.

Advertisement Sebanyak 56 objek berada di Kota Pontianak, sedangkan 45 objek tercatat dalam pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penelitian itu juga mengidentifikasi sekitar 28 aset prioritas yang berpotensi dioptimalkan.

Meski demikian, jumlah aset prioritas tersebut masih bersifat indikatif dan perlu diverifikasi berdasarkan kondisi fisik, status kepemilikan, serta kelayakan pemanfaatannya.

Dalam skenario penelitian, optimalisasi aset berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD hingga Rp20 miliar per tahun. Potensi tersebut dihitung dari beberapa sumber.

"Dalam skenario penelitian, potensi kontribusi aset terhadap PAD diperkirakan mencapai Rp20 miliar per tahun. Angka tersebut berasal dari penghitungan tahunan portofolio 52 sewa aktif sebesar Rp11,5 miliar, aset prioritas Rp4 miliar, kerja sama strategis Rp3 miliar, serta aset lainnya dan peningkatan kepatuhan Rp1,5 miliar," katanya.

Windhu mengatakan, pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui skema sewa maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.