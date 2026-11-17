PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 19.175,86 hektare telah ditetapkan di sembilan kabupaten. Namun, tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat, Triadi Andrianto, ST, MT, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau Good Mining Practice di Pontianak, Senin 16 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, tersebut diselenggarakan PT Kalbar Mineral Center (KMC) bagi masyarakat penambang rakyat, pemegang IPR, dan calon Kepala Teknik Tambang (KTT) se-Kalimantan Barat.

Advertisement Bimtek dilaksanakan di Aula UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Abdurahman Saleh, Pontianak.

"Dari semua IPR yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat tersebut belum mempunyai Kepala Teknik Tambang, sehingga meskipun sudah keluar izin tetap belum bisa operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Triadi.

Ia menjelaskan, penetapan 364 blok WPR dengan luas 19.175,86 hektare tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MB.01/MEM.B/2026. Sementara itu, tiga IPR telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Advertisement Menurut Triadi, pemerintah provinsi juga sedang melakukan pendataan dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan rakyat di Kalimantan Barat, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).

Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan perizinan sektor pertambangan sekaligus tindak lanjut rencana aksi Satgas APH. Upaya pemerintah juga mencakup pengusulan penetapan WPR, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, dokumen RR dan RPT, penyusunan regulasi terkait IPERA, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi masyarakat penambang dan pemegang IPR.

Triadi mengatakan, pertambangan rakyat masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi persoalan, terutama terkait pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan sumber daya manusia.

Karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat penambang dan calon KTT dinilai penting agar kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik serta memperhatikan aspek lingkungan.