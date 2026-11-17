PONTIANAK POST - Menjaga kesehatan mata menjadi perhatian Hasan Ali (70), pensiunan asal Pontianak. Ia rutin menjalani pemeriksaan untuk memantau kondisi matanya dan memastikan penanganan dapat dilakukan sesuai anjuran dokter.

Dalam menjalani pemeriksaan tersebut, Hasan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dan petugas yang ramah setiap kali menjalani kontrol di fasilitas kesehatan rujukannya.

“Saya sudah rutin melakukan kontrol mata menggunakan BPJS Kesehatan. Selama berobat, pelayanan yang saya terima baik dan petugas juga melayani dengan ramah,” ujar Hasan.

Advertisement Baca Juga: Jalani Cuci Darah Dua Kali Sepekan, Winarto Rasakan Manfaat JKN

Menurut Hasan, kemudahan memperoleh pelayanan melalui JKN membuatnya tidak ragu menjalani pemeriksaan secara berkala. Ia juga merasa terbantu karena biaya pelayanan yang dijamin program tersebut tidak perlu ditanggung sendiri.

Ia memilih mengikuti jadwal kontrol yang diberikan dokter agar kondisi matanya terus terpantau. Baginya, pemeriksaan rutin penting untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan mata dan mengantisipasi apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Advertisement Selain rutin memeriksakan kesehatan, Hasan juga memastikan status kepesertaan JKN miliknya tetap aktif. Ia menilai hal tersebut penting karena kebutuhan pelayanan kesehatan bisa datang sewaktu-waktu.

Sebagai pensiunan yang masih menjalani aktivitas bertani, kepastian jaminan kesehatan memberikan rasa aman baginya. Hasan berharap Program JKN terus berlanjut dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin banyak masyarakat terbantu dalam memperoleh layanan kesehatan.