Pemkot Pontianak meraih dua penghargaan dari Menteri Kesehatan, yakni Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2026 dan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2026. (Pemkot Pontianak)

Advertisement PONTIANAK POST– Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih dua penghargaan dari Menteri Kesehatan RI dalam bidang pengendalian konsumsi rokok dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2026 dan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) 2026.

Penghargaan diserahkan di Jakarta, Minggu (15/11/2026), sebagai apresiasi atas upaya pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat.

Advertisement Menurutnya, pengendalian konsumsi rokok tidak hanya dilakukan melalui penerapan aturan, tetapi juga edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

"Pendekatan kita memberikan pemahaman, pilihan dan dukungan bagi masyarakat," ujar Edi, Selasa (17/11/2026).

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Perda KTR Atur Tujuh Kawasan

Komitmen pengendalian rokok di Pontianak diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Regulasi tersebut menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 2010.

Peraturan itu menetapkan tujuh kawasan tanpa rokok, yakni:

Fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat proses belajar mengajar. Tempat anak bermain. Tempat ibadah. Angkutan umum. Tempat kerja. Tempat umum dan tempat lainnya.

Edi mengatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih, sekaligus membangun kesadaran mengenai ruang-ruang yang harus dijaga bersama.

"Prinsipnya adalah saling menghargai. Masyarakat yang tidak merokok berhak mendapatkan udara bersih, sementara mereka yang merokok juga perlu memahami adanya ruang-ruang tertentu yang harus dijaga bersama," katanya.

Baca Juga: Digitalisasi Pajak dan Retribusi Bawa Pontianak Raih TP2DD Terbaik 2026Klinik Berhenti Merokok Tersedia di Seluruh Puskesmas

Selain menerapkan KTR, Pemkot Pontianak menyediakan Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di seluruh puskesmas melalui Dinas Kesehatan.

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap rokok atau berhenti merokok dengan pendampingan tenaga kesehatan.

Klinik UBM menyediakan konseling gratis dan pemeriksaan kadar karbon monoksida dalam napas menggunakan alat CO Analyzer.

Pelayanan tersebut mencakup asesmen ketergantungan nikotin, konseling, edukasi kesehatan, serta pendampingan sesuai kebutuhan setiap individu.

Edi mengatakan proses berhenti merokok dapat berbeda bagi setiap orang. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan dukungan secara bertahap tanpa merasa dihakimi.

"Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka memiliki keinginan untuk berhenti merokok, ada layanan kesehatan yang siap membantu. Tidak perlu merasa takut atau malu untuk berkonsultasi. Pemerintah hadir untuk mendampingi, bukan menghakimi," jelasnya.

Pengawasan KTR Libatkan Masyarakat

Edi juga mengapresiasi para penanggung jawab KTR di tingkat puskesmas serta Tim Satuan Tugas KTR Kota Pontianak yang konsisten menjalankan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan.

Menurutnya, penerapan kebijakan KTR harus tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dapat tumbuh tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.

Ia menegaskan dua penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. Pemkot Pontianak akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.