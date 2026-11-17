PONTIANAK POST - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah titik wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

Kepala BPBD Kota Pontianak, M Yamin, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan monitoring untuk memastikan kondisi warga sekaligus mengantisipasi kemungkinan bertambahnya dampak genangan air.

Menurutnya, langkah evakuasi akan dilakukan apabila situasi di lapangan dinilai mendesak dan membahayakan keselamatan masyarakat. Jika diperlukan, warga terdampak akan diarahkan untuk mengungsi sementara ke Kantor Camat Pontianak Utara.

Advertisement Baca Juga: BPBD Pontianak Tekankan Proteksi Kebakaran Rumah Sakit, 236 Peserta Ikuti Workshop Keselamatan

“Untuk sementara dari hasil pemantauan kami, belum ada masyarakat yang bersedia dievakuasi. Mereka masih memilih bertahan dan menetap di kediaman masing-masing,” ujarnya Senin (16/11).

Meski belum ada warga yang mengungsi, Yamin memastikan BPBD tetap bersiaga dan menyiapkan langkah penanganan cepat apabila kondisi banjir semakin meningkat.

Advertisement Ia menjelaskan, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat curah hujan pada November hingga Desember cenderung mengalami peningkatan. Terlebih, kondisi tersebut berpotensi diperparah oleh fenomena pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras.

“Antisipasi harus terus dilakukan. Apalagi ketika hujan deras berbarengan dengan pasang air laut, kondisi ini bisa memperbesar potensi genangan di sejumlah wilayah,” jelasnya.

Yamin menegaskan, BPBD akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta mengedepankan respons cepat dalam penanganan bencana.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seiring meningkatnya intensitas hujan memasuki November.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, Kota Pontianak memiliki karakteristik geografis yang relatif rendah dan dipengaruhi kondisi pasang surut air laut. Kombinasi hujan dengan pasang air dapat meningkatkan potensi genangan, terutama di kawasan yang selama ini rawan terdampak.