PONTIANAK POST - Perawat RSUD SSMA Kota Pontianak, Mardiana ingatkan pasien diabetes melitus untuk tidak takut dengan penggunaan insulin. Penggunaan insulin merupakan salah satu terapi yang berperan penting dalam membantu mengendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes adalah penggunaan insulin.

”Padahal, insulin merupakan salah satu bentuk terapi yang penting untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan menjaga kualitas hidup pasien diabetes,” ungkapnya.

Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan dan pengobatan secara berkelanjutan. Namun, masih banyak pasien yang merasa takut atau khawatir ketika dianjurkan menggunakan insulin. Sebagian menganggap bahwa penggunaan insulin menandakan penyakit diabetes semakin parah.

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Insulin adalah hormon yang berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita diabetes, tubuh mungkin tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara optimal. Oleh karena itu, terapi insulin diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien.

"Jangan takut menggunakan insulin apabila memang sudah dianjurkan oleh dokter. Insulin bukan berarti penyakit diabetes semakin parah, tetapi merupakan salah satu bentuk pengobatan untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi," jelasnya.

Advertisement Mardiana juga menjelaskan bahwa penggunaan insulin memiliki sejumlah manfaat, di antaranya membantu menurunkan kadar gula darah, menjaga kestabilan gula darah, serta mengurangi risiko komplikasi diabetes apabila digunakan sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Selain memahami manfaatnya, pasien juga perlu mengetahui cara penggunaan insulin yang benar. Mulai dari memperhatikan dosis sesuai resep dokter, memastikan teknik penyuntikan yang tepat, memilih dan mengganti lokasi penyuntikan, hingga menyimpan insulin sesuai petunjuk.

Ia kembali mengingatkan pasien agar tidak mengubah dosis atau menghentikan penggunaan insulin tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Pasien juga perlu mengenali tanda-tanda hipoglikemia atau kondisi gula darah terlalu rendah, seperti gemetar, keringat dingin, pusing, lapar, dan jantung berdebar.

Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya pasien Diabetes Melitus, semakin memahami bahwa insulin bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dengan pengetahuan yang benar, kepatuhan terhadap pengobatan, pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta pemeriksaan gula darah secara berkala, diabetes dapat dikelola dengan lebih baik.