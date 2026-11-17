PONTIANAK – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak berhasil mencetak 24 fasilitator Palang Merah Remaja (PMR) yang kompeten melalui Pelatihan Fasilitator PMR Berbasis Kompetensi Level 3. Seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat kompeten, setelah mengikuti pelatihan intensif selama lima hari, 9–13 November 2026.

Pelatihan yang berlangsung di Markas PMI Kota Pontianak tersebut mengusung tema "Mewujudkan Fasilitator Profesional dan Berkarakter".

Keberhasilan seluruh peserta mencapai standar kompetensi menjadi modal penting bagi PMI dalam memperkuat pembinaan PMR di sekolah-sekolah.

Advertisement Sebanyak 24 peserta berasal dari unsur Korps Sukarela (KSR), Tenaga Sukarela (TSR), dan staf PMI. Mereka merupakan perwakilan PMI Kota Pontianak, PMI Kabupaten Kubu Raya, PMI Kabupaten Landak, serta unit KSR perguruan tinggi di Pontianak.

Selama lima hari dengan total 50 jam pelajaran (JP), peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi fasilitator profesional. Materi pelatihan disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Materi yang diberikan antara lain teknik fasilitasi partisipatif, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perlindungan anak (safeguarding), serta praktik mengajar atau micro teaching.

Advertisement Pelatihan ini menghadirkan tim pelatih berpengalaman lintas daerah. Mereka adalah I Ketut Sassu Budi Satwam, S.Kom., M.Kom. dari PMI Kabupaten Badung yang juga dosen INSTIKI Bali, Abdul Gafur selaku Pelatih Senior PMI Kota Makassar, serta Kadek Sumardika, S.Sos. dari PMI Kabupaten Buleleng.

Selain materi inti, peserta juga mendapatkan wawasan mengenai digitalisasi pelatihan dan pemanfaatan metode serta media digital dalam fasilitasi PMR. Materi tambahan yang disampaikan I Ketut Sassu Budi Satwam ini menjadi bekal bagi para fasilitator untuk menyesuaikan metode pembinaan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.

Hasil evaluasi akhir menunjukkan capaian yang menggembirakan. Seluruh 24 peserta atau 100 persen dinyatakan kompeten berdasarkan penilaian terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap (KAP). Nilai rata-rata peserta mencapai 86,50.

Syarifah Novia Wardani dari unsur TSR PMI Kota Pontianak berhasil meraih peringkat pertama dengan nilai 90,45.