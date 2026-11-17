PONTIANAK POST – Pembangunan Jembatan Kapuas III dinilai memiliki dampak strategis terhadap perekonomian Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya. Selain mengurai kemacetan, infrastruktur tersebut berpotensi memperlancar distribusi logistik, meningkatkan konektivitas antardaerah, hingga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Andy Kurniawan Bong, mengatakan posisi geografis Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan peluang besar bagi pengembangan infrastruktur yang terintegrasi. Terlebih, Kalbar berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, serta memiliki akses ke Laut Natuna dan Selat Karimata yang menjadi jalur transportasi laut strategis.

“Pembangunan Jembatan Kapuas III memiliki peran strategis dan efek pengganda (multiplier effect) yang luas terhadap pembangunan dan perekonomian Kota Pontianak serta wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah,” ujar Andy di Pontianak, siang kemarin.

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Menurut Andy, pembangunan Jembatan Kapuas III tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi di Kota Pontianak, tetapi juga dapat memperkuat integrasi kawasan aglomerasi Pontianak, terutama jika terhubung dengan rencana pembangunan Pontianak Outer Ring Road (PORR) atau jalan lingkar luar.

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jembatan Kapuas III direncanakan menjadi bagian dari pengembangan konektivitas kawasan Pontianak dan sekitarnya. Infrastruktur ini juga diarahkan untuk memperlancar distribusi logistik menuju Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

Advertisement Dari sisi transportasi, kehadiran jembatan baru diharapkan dapat mengurangi beban sejumlah jembatan yang selama ini menjadi jalur utama pergerakan kendaraan. Di antaranya Jembatan Kapuas I beserta jembatan duplikasinya, Jembatan Landak, serta Jembatan Kapuas II di kawasan Adi Sucipto.

Integrasi dengan jalan lingkar luar juga berpotensi mengalihkan arus kendaraan berat dan angkutan logistik agar tidak masuk ke pusat kota yang padat. Dengan demikian, mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung lebih efisien.

“Kelancaran arus barang, jasa dan mobilitas penduduk akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya distribusi,” jelas Andy.

Andy menyebut, dampak lainnya adalah peningkatan aksesibilitas antarkawasan. Jembatan Kapuas III diharapkan menghubungkan simpul-simpul strategis di wilayah Pontianak dan sekitarnya, sekaligus mempercepat akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan transportasi regional.

Selain memperlancar distribusi, pembangunan jembatan yang terintegrasi dengan jalan lingkar luar juga berpotensi memunculkan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di sepanjang jalur penghubung.