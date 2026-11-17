PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

Sebagai unsur yang berada paling dekat dengan warga, Satlinmas diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam merespons persoalan di lapangan.

Keberadaan Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus mendukung penanganan keadaan darurat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

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"Ini momentum untuk meneguhkan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat," ujarnya Pelantikan Anggota Linmas Se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11).

Menurut Edi, perkembangan Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban lingkungan. Tingginya mobilitas penduduk, termasuk mahasiswa dan masyarakat pendatang, menuntut pengawasan serta koordinasi yang semakin baik di tingkat wilayah.

Advertisement Anggota Satlinmas memiliki keunggulan karena mengenal karakteristik dan kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Pengetahuan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban maupun persoalan yang membutuhkan penanganan.

"Satlinmas ini menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Kalau ada persoalan di lingkungan, baik menyangkut keamanan, ketertiban maupun infrastruktur, sampaikan informasinya kepada lurah, camat, atau perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti," katanya.

Edi mencontohkan persoalan genangan air yang kerap terjadi ketika hujan lebat bersamaan dengan pasang Sungai Kapuas. Menurutnya, informasi dari masyarakat mengenai saluran tersumbat, kondisi drainase, maupun titik genangan sangat diperlukan untuk menentukan langkah penanganan.

"Kalau ada parit yang tersumbat atau saluran yang perlu dihubungkan, sampaikan. Informasi dari lapangan itu penting bagi kami untuk menentukan program dan penanganan yang lebih baik," jelasnya.

Selain genangan, Edi turut mengingatkan potensi bencana lain seperti kebakaran lahan dan angin puting beliung.