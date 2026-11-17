PONTIANAK POST - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Pontianak perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah diminta memastikan pasokan bahan pangan tetap mencukupi agar stabilitas harga, khususnya komoditas sembako, tetap terjaga.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mengatakan pengecekan kondisi pangan menjelang akhir tahun harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi kelangkaan maupun kenaikan harga kebutuhan pokok saat permintaan masyarakat meningkat.

Menurutnya, pemantauan tidak cukup hanya dilakukan di pasar tradisional, tetapi juga harus mencakup seluruh rantai distribusi pangan.

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“Ketersediaan harus dilihat mulai dari tingkat distributor, pasar moderen, pasar tradisional, hingga sampai ke masyarakat. Jadi, kita bisa mengetahui apakah stok benar-benar mencukupi atau ada kendala dalam distribusinya,” ujarnya Senin (16/11).

Emiliana menilai, kepastian stok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan harga. Sebab, ketika pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar, tekanan kenaikan harga dapat diminimalkan.

Advertisement Terlebih, momentum Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pokok.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala. Dengan demikian, kebutuhan pangan masyarakat selama periode akhir tahun dapat terpenuhi tanpa dibayangi kelangkaan maupun lonjakan harga yang memberatkan.

Kalau untuk pasokan sayuran, selama curah hujan tetap terjaga, dimungkinkan pasokannya akan tetap tersedia. Beda kondisi ketika badai el nino beberapa bulan lalu. Curah hujan sedikit, sehingga membuat petani harus memutar otak untuk menjaga ketersediaan pasokan sayuran hingga ke pasar-pasar.