PONTIANAK POST – Banjir, putting beliung, dan tanah longsor (batingsor) meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur daerah tersebut. Kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu menjadi wilayah yang terdampak, dengan ratusan rumah terendam serta akses jalan penghubung antardesa terganggu.

Di Sambas, banjir merendam permukiman warga di sejumlah desa, bahkan sempat memutus akses jalan penghubung enam desa di Kecamatan Subah. Sementara di Kapuas Hulu, luapan Sungai Batang Suruk menggenangi rumah dan ruas jalan di Kecamatan Mentebah dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar mencatat, banjir, tanah longsor, dan angin kencang terjadi di sejumlah kabupaten sepanjang November 2026. Berdasarkan laporan perkembangan kejadian bencana per Senin (16/11), wilayah terdampak meliputi Sanggau, Kubu Raya, Sambas, dan Sekadau. Perkembangan terbaru juga menunjukkan banjir melanda Kapuas Hulu.

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Di Kabupaten Sambas, banjir pada Senin (16/11) merendam sejumlah desa di Kecamatan Tebas dan Subah. Di Desa Serindang dan Desa Mak Tangguk, Kecamatan Tebas, masing-masing sekitar 56 rumah warga terdampak. Hasil pemantauan BPBD Sambas mencatat ketinggian air di Desa Serindang berkisar 20 sentimeter.

Kepala BPBD Sambas Alwindo Djuhardi Alwi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nisa Azwarita mengatakan, banjir juga merendam jalan penghubung enam desa di Kecamatan Subah. Ketinggian air di jalur tersebut mencapai satu meter sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Advertisement Untuk membantu warga melintasi jalan yang terendam, BPBD telah menurunkan perahu. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan di tengah terganggunya akses darat. “Bukan hanya banjir, ada juga rumah warga yang rusak akibat angin kencang dan longsor,” kata Nisa, Senin (16/11).

Kerusakan rumah akibat angin kencang dilaporkan terjadi di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Desa Bentunai dan Desa Tanjung Mentibar, Kecamatan Selakau, serta Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Sementara itu, longsor di Desa Selakau Tua juga mengenai satu rumah warga.

Hingga Senin, belum ada laporan pengungsian secara terpusat. Sebagian warga terdampak memilih mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga yang dinilai lebih aman.

BPBD Sambas telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pangan dan sandang, termasuk selimut. Koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Balai Wilayah Sungai guna menentukan langkah penanganan lanjutan.

Banjir juga melanda Kabupaten Kapuas Hulu. Luapan Sungai Batang Suruk akibat hujan deras merendam Desa Tangai Jaya dan Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah. Permukiman warga dan sejumlah ruas jalan penghubung desa ikut tergenang.