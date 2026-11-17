PONTIANAK POST – Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo, menyoroti dampak aktivitas pertambangan bauksit di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau dan Ketapang. Dia mengingatkan agar investasi dan hilirisasi industri alumina tidak mengabaikan kerusakan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar tambang.

Agus menilai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) perusahaan tambang tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban perusahaan. "RIPPM harus menjadi instrumen pemulihan sosial dan lingkungan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh manfaat nyata dari aktivitas pertambangan," terang dia di Pontianak beberapa waktu lalu.

Sejumlah poin penting yang menjadi sorotan Teraju Indonesia. Pertama ampak tambang harus dipulihkan Aktivitas pertambangan bauksit di Sanggau dan Ketapang menyisakan persoalan lingkungan, mulai dari hilangnya tutupan hutan, kerusakan tanah, sedimentasi sungai hingga persoalan reklamasi yang terbengkalai.

Advertisement Baca Juga: Delapan Tahun Lolos dari Pengawasan, Kasus Tambang Aseng Bongkar Borok Tata Kelola Bauksit Kalbar

Kedua, para Nelayan harus menjadi kelompok prioritas. Dugaan pencemaran Sungai Putat dan Danau Bekat di kawasan Tayan Hilir perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi hasil tangkapan dan akses nelayan.

Ketiga, lanjutnya, RIPPM jangan hanya menghitung anggaran. Keberhasilan program harus diukur dari perbaikan kualitas air, peningkatan hasil tangkapan ikan, pemulihan ekosistem, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Advertisement Selanjutnya masyarakat harus dilibatkan dalam keputusan tambang. "Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) perlu diterapkan terhadap keputusan baru yang berdampak signifikan, seperti perluasan tambang, perubahan metode operasi, penggunaan air, dan rencana pascatambang," paparnya.

Kemudian, sambungnya, proses ganti rugi harus dipisahkan dari CSR dan pemberdayaan. Kompensasi atas kerusakan yang dialami masyarakat merupakan kewajiban tersendiri dan tidak boleh dianggap telah terpenuhi melalui bantuan sosial perusahaan.

Baca Juga: Kasus Korupsi Tambang Aseng Ungkap Celah Pengawasan Smelter dalam Kebijakan Hilirisasi Bauksit

Penutupan tambang harus dipersiapkan sejak awal. Perusahaan perlu menyiapkan transisi ekonomi bagi pekerja, pemasok lokal, UMKM, dan masyarakat, termasuk alternatif penghidupan bagi nelayan. "Dan dana jaminan pemulihan harus memadai. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana untuk pemulihan lingkungan dan lahan pascatambang, termasuk apabila perusahaan lalai menjalankan kewajibannya," ucap Tomo.

Terakhir, dia meminta transparansi perusahaan harus diperkuat. Peta perizinan, realisasi program RIPPM, pengaduan masyarakat, hasil pemantauan lingkungan, dan tindak lanjutnya harus terbuka untuk publik.

Agus menegaskan, pertambangan bauksit tidak harus berujung pada kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup masyarakat. "Investasi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan ekologis. Pemerintah wajib melakukan pengawasan, perusahaan bertanggung jawab atas pemulihan dampak operasional, sementara masyarakat harus memiliki ruang nyata untuk menentukan masa depan wilayah kehidupannya," paparnya.