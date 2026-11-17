PONTIANAK POST - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi adanya perkembangan signifikan dalam dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada periode tanggal 17 sampai dengan 23 November 2026.

Berdasarkan siaran pers Selasa (17/11) yang dikeluarkan BMKG Kalbar, hasil analisis Senin, 16 November 2026 pukul 19.00 WIB, aktivitas gelombang atmosfer tropis MJO Fase 3, Eguatorial Rossby, dan Kelvin mendukung peningkatan konvektivitas di Kalimantan Barat.

Penguatan Monsun Asia, kelembapan udara di atas 70%, suhu muka laut hangat, serta konvergensi angin di sekitar Perairan Karimata turut meningkatkan suplai uap air dan pertumbuhan awan hujan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan.

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Hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada periode tanggal 17 samoai 23 November 2026.

Potensi hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada periode tanggal 17 sampai dengan 20 di sebagian wilayah Kabupaten / Kota : Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Advertisement Waspada dampak berupa bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, banjir bandang, pohon tumbang dan lain-lain sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

Tinggi gelombang laut 1.25 - 2.5 meter (kategori sedang) berpotensi terjadi di Perairan Selat Karimata bagian utara dan selatan serta Laut Natuna bagian utara pada 17-20 November 2026.