PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengakselerasi penguatan kapasitas paralegal di tingkat tapak guna menghadirkan pelindungan dan pendampingan hukum yang responsif bagi kelompok rentan, khususnya korban kekerasan berbasis gender dan anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda koordinasi evaluasi Pelatihan Paralegal untuk Memperkuat Peran Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) dan Kelompok Kerja (Pokja) KDRT/SAPA di Kabupaten Bengkayang pada Senin (16/11).

Pertemuan evaluasi yang dilangsungkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tersebut diwakili secara langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Sri Ayu Septinawati. Agenda strategis ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK), yakni Dwita Suci Rochima, Rezky Apriliantini, serta Shendy Morgen Ichuan Delodo guna membedah progres tahapan aktualisasi yang tengah dijalani para peserta di lapangan.

Sebagai informasi, program pelatihan ini melibatkan sebanyak 40 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat desa, lembaga swadaya, dan kelompok kerja di wilayah Kabupaten Bengkayang. Para peserta tersebut merupakan representasi dari Desa Rantau, Sungkung I, Sungkung II, Tamong, Bukit Serayan, Goa Goma, Tangguh, Siding, dan Sekida, serta didukung oleh perwakilan dari LKBH PEKA, YSDK, dan HLI Buei.

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Keterlibatan lintas elemen masyarakat desa tersebut diproyeksikan mampu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke pelosok, sekaligus meningkatkan kemandirian warga dalam memberikan pendampingan awal bagi para korban kekerasan. Sinergi para paralegal ini menjadi motor penggerak vital dalam menyokong kinerja Posbankumdes serta Pokja KDRT/SAPA agar penanganan kasus hukum maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam pembahasan koordinasi terungkap bahwa ke-40 peserta tersebut saat ini masih menjalani masa aktualisasi selama tiga bulan penuh hingga Januari 2027 mendatang. Fase aktualisasi ini merupakan ruang praktik nyata bagi para peserta untuk mengimplementasikan seluruh bekal pengetahuan dan keterampilan hukum yang telah diperoleh ke dalam pendampingan kasus di desa maupun lembaga masing-masing.

Advertisement Selepas masa aktualisasi berakhir, setiap peserta diwajibkan menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai syarat kelengkapan administrasi pengusulan status paralegal. Selanjutnya, pihak LKBH PEKA akan menghimpun seluruh berkas usulan peserta tersebut untuk ditindaklanjuti dan dikirimkan secara resmi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dijadwalkan pada Januari 2027.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melalui momentum koordinasi ini mendorong penuh agar tahapan aktualisasi di lapangan dapat dijalankan secara maksimal oleh seluruh peserta. Ia menekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak boleh berhenti sebatas peningkatan pemahaman teoretis semata, melainkan wajib terwujud dalam pelayanan advokasi yang nyata bagi masyarakat rentan.