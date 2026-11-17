PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat resmi memulai rangkaian pembinaan bagi para peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 3 Tahun 2026 melalui kegiatan pengarahan dan pembekalan intensif pada Senin (16/11).

Agenda orientasi ini diselenggarakan secara khusus guna membekali para peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai tugas pokok, fungsi, mekanisme kerja, serta tanggung jawab profesional selama menjalani masa pemagangan di lingkungan kantor wilayah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi bersama yang diikuti oleh seluruh peserta magang beserta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalbar. Selepas apel, sesi pengarahan pimpinan tinggi pratama disampaikan secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhayan, yang memberikan gambaran umum mengenai budaya lingkungan kerja birokrasi, tata aturan pelaksanaan program pemagangan, serta struktur tugas pada masing-masing unit kerja.

Agenda pembekalan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis yang dipandu langsung oleh para mentor terpilih sesuai dengan surat perintah tugas. Materi pembekalan tersebut membedah enam bidang penugasan strategis, meliputi bidang Analis Hukum oleh Taufik Sabarudin, Kekayaan Intelektual oleh Andy Hermawan Prasetio, Penyuluh Hukum oleh Tri Novianti Wulandari, Perencana oleh Iwan Pramori, Pengelola Barang Milik Negara (BMN) oleh Andi Sopian Ibrahim, serta bidang Arsiparis yang dibawakan oleh Budi Prasetiyo bersama Suwandi Isneinni.

Melalui paparan dari para praktisi internal tersebut, setiap peserta memperoleh pemetaan yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, standar prosedur pelaksanaan tugas, hingga kompetensi spesifik yang wajib diasah sesuai posisi penempatan mereka. Suasana orientasi berlangsung interaktif berkat dibukanya sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi ruang luas bagi para peserta untuk menggali detail teknis sebelum terjun langsung ke meja kerja.

Advertisement Memasuki siang hari, seluruh peserta bersama para mentor dan operator Kanwil Kemenkum Kalbar melanjutkan agenda dengan mengikuti rapat pengarahan nasional secara daring melalui Zoom Meeting. Forum virtual yang diinisiasi oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI ini turut menyatukan seluruh satuan kerja pusat, kantor wilayah, hingga Balai Harta Peninggalan se-Indonesia guna menyamakan persepsi terkait pedoman pelaksanaan serta ketentuan administrasi Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 3 Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melalui momentum pembekalan ini mendorong penuh agar program MagangHub dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda sebagai kawah candradimuka pengembangan kompetensi. Ia menaruh harapan besar agar para peserta mampu menyerap keterampilan praktis dan mengenal ritme kerja pemerintahan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai disiplin, tanggung jawab, serta profesionalisme di bawah bimbingan mentor masing-masing.