PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus berinovasi dalam mengintegrasikan pelindungan hukum kekayaan intelektual dengan sektor pariwisata daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Webinar Menuju Grand Launching GI Tourism Indonesia 2026 pada Senin (16/11).

Forum daring ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat penghasil produk Indikasi Geografis (IG), serta pemangku kepentingan pariwisata guna menggerakkan roda perekonomian lokal.

Kegiatan berskala daerah ini diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, jajaran tim KI, serta para peserta magang. Turut hadir meramaikan diskusi yakni perwakilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan, perangkat daerah kabupaten/kota, serta pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Madu Kelulut Kubu Raya, Tikar Bidai Bengkayang, dan Kopi Liberika Kayong Utara.

Advertisement Baca Juga: Siapkan Kompetensi Kerja, Kemenkum Kalbar Bekali Peserta MagangHub Angkatan II Batch 3

Rangkaian webinar diawali dengan penayangan keynote speech dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang membedah konsep Geographical Indication Tourism (GI Tourism). Melalui pendekatan wisata tematik ini, wisatawan tidak sekadar membeli produk unggulan daerah, tetapi juga diajak menyelami sejarah, keunikan karakteristik, proses budidaya, hingga pengetahuan tradisional di balik terciptanya produk tersebut.

Pengembangan GI Tourism dinilai menyimpan prospek cerah bagi Indonesia yang kaya akan produk berbasis kekhasan alam dan budaya lokal, sebagaimana kesuksesan wisata kebun anggur di Prancis maupun wisata keju Parmigiano Reggiano di Italia. Indonesia sendiri mulai mengakselerasi konsep serupa lewat peluncuran perdana berbasis kawasan di Pegunungan Dieng pada 17–19 November 2026 dengan mengangkat komoditas Purwaceng, Kopi Arabika Dieng, dan Carica.

Advertisement Dalam pengantar diskusinya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan bahwa sertifikat Indikasi Geografis tidak boleh berhenti sebatas dokumen pelindungan hukum semata, melainkan harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan warga. Kalimantan Barat tercatat telah memiliki sejumlah produk IG terdaftar, seperti Beras Raja Uncak Kapuas Hulu, Kopi Liberika Kayong Utara, dan Tenun Cual Sambas yang sangat potensial dikemas menjadi destinasi wisata unggulan.

Melanjutkan paparan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menguraikan strategi kebijakan pemanfaatan IG yang dapat dimulai dari penguatan pasar wisata lokal melalui kolaborasi bersama satuan pendidikan dan komunitas. Pendekatan wisata edukasi dan ekologi dipandang sangat relevan untuk mengenalkan proses produksi sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan.

Jonny turut memaparkan payung hukum pelindungan IG yang mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.3/1328/RO-KUM/2025. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam inventarisasi potensi daerah, pendampingan penyusunan dokumen deskripsi, fasilitasi pendaftaran, hingga tahap komersialisasi produk.

Lebih rinci, ia menjelaskan bahwa pengembangan GI Tourism dapat dikemas melalui lima pendekatan terpadu, meliputi wisata edukasi, wisata produksi, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata belanja. Sejalan dengan gagasan tersebut, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat menyoroti kekayaan budaya Melayu, Dayak, Tionghoa, dan komunitas lainnya sebagai modal besar pengembangan subsektor kuliner, kriya, dan fesyen.

Potensi besar GI Tourism di Bumi Khatulistiwa kian terkonfirmasi lewat paparan para pengurus MPIG, termasuk Sekretaris MPIG Kopi Liberika Kayong Utara yang membeberkan rekam jejak komoditasnya di kancah internasional. Kopi kebanggaan Kayong Utara tersebut tercatat pernah tampil pada pameran di Istanbul, Turki pada 2022 dan World of Coffee Jakarta 2025, bahkan meraih cupping score 85,58 dalam kurasi Bank Indonesia untuk ajang World of Coffee Bangkok dengan harga jual grade 1 menembus 35 dolar AS per kilogram.