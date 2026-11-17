PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan barang persediaan negara. Upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran dalam sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta Surat Edaran terkait penetapan persediaan rusak atau usang, pemusnahan, dan penghapusan Blangko Apostille maupun Label Legalisasi pada Senin (16/11).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran staf Kanwil Kemenkum Kalbar.

Penyelenggaraan forum virtual ini merupakan langkah tindak lanjut atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-02.PB.04.01 Tahun 2026 tentang Penetapan Persediaan Rusak/Usang Berupa Blangko Apostille dan Label Legalisasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Nomor AHU-PB.05.04-01 Tahun 2026 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Persediaan Berupa Blangko Apostille dan Label Legalisasi.

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Agenda sosialisasi ini dirancang secara khusus guna meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi seluruh satuan kerja dalam menata kelola persediaan layanan hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada ketepatan identifikasi barang persediaan yang masuk kategori rusak atau usang, serta tata cara pemusnahan dan penghapusannya agar senantiasa selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam sesi pemaparan teknis dijelaskan bahwa salah satu indikator utama persediaan yang wajib ditetapkan untuk dimusnahkan adalah blangko maupun label yang masih mencantumkan nomenklatur kelembagaan lama. Mengingat dokumen tersebut tidak lagi sesuai dengan nomenklatur kementerian saat ini, setiap unit kerja diinstruksikan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh stok persediaan yang dikuasainya agar penanganannya dapat dieksekusi secara tepat.

Advertisement Melalui forum daring yang diikuti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini, para peserta memperoleh panduan komprehensif mulai dari dasar hukum, mekanisme, hingga tahapan penetapan persediaan usang sampai proses penghapusannya. Keseragaman pemahaman di tingkat wilayah dinilai sangat krusial demi memastikan pengelolaan persediaan negara berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyatakan dukungan penuhnya sebagai bagian dari penguatan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Ia menekankan agar jajaran terkait memastikan setiap persediaan dikelola sesuai prosedur baku, termasuk dalam proses identifikasi dan penanganan dokumen layanan yang sudah tidak layak digunakan.

Sebagai bentuk tindak lanjut nyata di daerah, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera melakukan pengecekan dan inventarisasi mendalam terhadap seluruh persediaan Blangko Apostille dan Label Legalisasi yang dikelola oleh Bidang Pelayanan AHU. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan stok persediaan yang masuk kategori rusak atau usang, langkah berikutnya akan langsung dikoordinasikan bersama unit kerja terkait untuk proses penetapan, pemusnahan, serta penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.