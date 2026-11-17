PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Ruang Rapat Muladi pada Kamis (12/11).

Forum strategis ini melibatkan unsur DPRD, perangkat daerah, akademisi, serta tim perancang peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas regulasi.

Rapat pengharmonisasian tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, S.H., M.H. Dalam arahannya, Lanang menekankan bahwa tahapan harmonisasi sangat krusial untuk menjamin rancangan regulasi daerah memiliki landasan kewenangan yang presisi, selaras dengan aturan vertikal di atasnya, serta memenuhi kaidah teknis pembentukan perundang-undangan.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Ikuti Sosialisasi Mekanisme Pemusnahan Blangko Apostille dan Label Usang

Lebih jauh, Lanang menegaskan bahwa pengaturan tata niaga TBS kelapa sawit produksi pekebun harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan payung kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para pekebun maupun pelaku usaha dengan tetap memperhatikan koridor kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Bernadus Mochtar, memaparkan urgensi penyusunan Raperda tersebut dalam memperkuat posisi tawar pekebun di rantai pasok kelapa sawit. Pengaturan ini diproyeksikan mampu mendongkrak transparansi harga dan transaksi, memacu peningkatan kualitas TBS, memperkuat kelembagaan pekebun, serta merajut hubungan kemitraan yang sehat dengan pihak perusahaan.

Advertisement Menurut Bernadus, implementasi produk hukum ini juga diharapkan berdampak langsung terhadap kenaikan pendapatan dan taraf kesejahteraan para pekebun kelapa sawit di Kabupaten Sekadau. Dengan demikian, mekanisme perdagangan TBS di lapangan tidak hanya berjalan sesuai koridor aturan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Agenda pembahasan kemudian dilanjutkan dengan bedah substansi rancangan peraturan daerah secara komprehensif, mulai dari bagian judul hingga ketentuan penutup. Dalam sesi teknis tersebut, Tim Kerja 5 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar bersama pihak pemrakarsa menyepakati sejumlah penyempurnaan pada aspek materi muatan maupun teknik penyusunan regulasi.

Beberapa penyesuaian penting yang dilakukan mencakup penyempurnaan konsiderans dasar hukum dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seluruh penyesuaian landasan yuridis tersebut disusun dengan mempedomani ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping dasar hukum, tim perancang turut melakukan penyempurnaan teknik penulisan dan penormaan dalam batang tubuh beleid, terkhusus pada bagian ketentuan umum serta sejumlah pasal yakni Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 27, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 49, dan Pasal 52. Langkah penyelarasan redaksional ini bertujuan memastikan rumusan norma menjadi lebih lugas, sistematis, dan taat asas.

Pada akhir pertemuan, forum menyepakati pemberian tenggat waktu selama dua hari kepada pihak pemrakarsa untuk menindaklanjuti perbaikan draf sesuai catatan hasil pembahasan. Setelah seluruh rekomendasi penyempurnaan dirampungkan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai pijakan legal untuk melangkah ke tahapan legislasi berikutnya.