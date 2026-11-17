PONTIANAK POST – Sebanyak 14 mahasiswa Program Magister (S2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tanjungpura (UNTAN) melaksanakan kegiatan Kerja Kuliah Lapangan (KKL) melalui kunjungan akademik ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Sarawak, Malaysia, Jumat (13/11).

Rombongan mahasiswa dalam kegiatan bertemakan “Beyond Borders : Advancing Knowledge and Excellence Through International Field Learning” didampingi oleh dosen Magister Akuntansi UNTAN, Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak.,. Kemudian disambut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAS, Dr. Janifer anak Lunyai.

Pertemuan juga dihadiri sejumlah akademisi UNIMAS, diantaranya Kepala Departemen Akuntansi, Dr. Mohd Sabrun Ibrahim; dosen Akuntansi, Suzila bt Mohamed Yusof; Profesor Madya Dr. Jumadil Saputra Aswin Ibrahim dari bidang Ekonomi; serta dosen Akuntansi Razman bin Anuar dan Dr. Chang Jin Quan.

“Kunjungan akademik tak sekadar ajang silaturahmi antar perguruan tinggi dari dua negara, tetapi juga menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan penelitian, peningkatan kualitas karya ilmiah, serta tantangan pendidikan akuntansi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sehingga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan akademik, bertukar pengetahuan dengan akademisi internasional, serta menjajaki peluang kerja sama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah,” kata dosen pendamping kegiatan, Ibnu Aswat.

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Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari perwakilan kedua institusi. Selanjutnya, peserta memperoleh pemaparan mengenai profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAS yang disampaikan Dr. Janifer Anak Lunyai. Sementara itu, gambaran mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN disampaikan Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi akademik dan tanya jawab. Salah satu mahasiswa Magister Akuntansi UNTAN, Kartika Ari Andini, mengangkat pertanyaan mengenai integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pembelajaran di UNIMAS, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi aktivitas akademik.

Advertisement Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Departemen Akuntansi, Dr. Mohd Sabrun Ibrahim, bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Janifer anak Lunyai. Dalam tanggapannya, pihak UNIMAS menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik tidak ditolak, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip etika dan tanggung jawab. Teknologi tersebut perlu dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan tanggung jawab akademik.

Agenda akademik berikutnya diisi dengan presentasi dari perwakilan mahasiswa KKL UNTAN, Aldo, yang mengangkat tema “The Future of Accounting in Indonesia”. Presentasi tersebut membahas sejumlah isu strategis dalam perkembangan profesi dan keilmuan akuntansi, meliputi transformasi digital, akuntansi keberlanjutan (sustainability accounting), serta tren penelitian terkini dari berbagai perspektif, seperti akuntansi perpajakan, keuangan, keperilakuan, dan sektor publik. Dalam kesempatan yang sama, Aldo juga memaparkan hasil penelitiannya yang berfokus pada bidang akuntansi keperilakuan (behavioral accounting).

Pemaparan tersebut memperoleh apresiasi sekaligus masukan akademik dari Profesor Madya Dr. Jumadil Saputra Aswin Ibrahim. Ia menilai penelitian yang dipresentasikan telah memiliki dasar yang baik, tetapi tetap perlu memperhatikan relevansi dan kualitas referensi yang digunakan sebagai landasan penelitian. Masukan tersebut menjadi pembelajaran penting bagi mahasiswa bahwa kualitas suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh topik dan kontribusi yang dihasilkan, tetapi juga oleh ketepatan pemilihan literatur serta kredibilitas sumber rujukan yang digunakan.

Selain pertukaran pengetahuan dan diskusi akademik, pertemuan tersebut juga membuka peluang pengembangan kerja sama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Pihak UNIMAS menyampaikan keterbukaan untuk menjajaki kolaborasi publikasi bersama. Peluang ini diharapkan dapat memperkuat jejaring akademik serta mendorong peningkatan kualitas penelitian di lingkungan kedua perguruan tinggi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dan pertukaran cinderamata sebagai bentuk apresiasi serta penguatan hubungan kelembagaan antara UNTAN dan UNIMAS. Setelah itu, rombongan mahasiswa dan dosen UNTAN mengikuti kunjungan lingkungan kampus (campus tour) untuk mengenal secara langsung berbagai fasilitas dan sarana pendukung kegiatan akademik di UNIMAS. Kunjungan tersebut didampingi oleh Profesor Madya Dr. Jumadil Saputra Aswin Ibrahim.