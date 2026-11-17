KUBU RAYA – Jejak perjuangan para tokoh yang membesarkan Muhammadiyah di Kalimantan Barat kini dirangkum dalam sebuah buku. Berjudul Obor di Tanah Borneo: Jejak Keteladanan, Pengabdian dan Perkhidmatan 30 Tokoh Muhammadiyah Kalimantan Barat, buku ini menjadi upaya merawat sejarah sekaligus mewariskan nilai perjuangan kepada generasi penerus.

Buku setebal xxxvi + 168 halaman tersebut diterbitkan bertepatan dengan Milad ke-114 Muhammadiyah, 18 November 2026. Saat ini, proses penyelesaian akhir masih berlangsung. Peluncuran resmi atau grand launching dijadwalkan setelah ISBN terbit dan pencetakan buku rampung.

Penulis buku, Nilwani, mengatakan, karya tersebut lahir dari keinginan mengabadikan kiprah orang-orang yang selama ini menjadi bagian penting perjalanan Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Menurut dia, banyak tokoh yang jasanya mungkin masih dikenang oleh generasi yang pernah berinteraksi langsung, tetapi belum tentu dikenal oleh generasi berikutnya.

Advertisement “Jika tidak ditulis, generasi berikutnya hanya kenal nama gedung, tapi lupa siapa yang menanam batu pertamanya,” ujarnya.

Dari 30 tokoh yang diangkat, sebanyak 28 di antaranya pernah berinteraksi langsung dengan penulis. Dua tokoh lainnya tidak sempat ditemui karena telah wafat ketika penulis masih kanak-kanak.

Kedekatan personal itu membuat penulisan buku ini tidak semata-mata menjadi pekerjaan intelektual. Ada ikatan emosional yang menyertainya, sebab sebagian besar tokoh yang ditulis merupakan guru, sahabat, dan orang tua penulis dalam perjalanan ber-Muhammadiyah.

Advertisement “Menulis buku ini bagi saya bukan sekadar kerja intelektual. Ini kerja hati,” tulis Nilwani dalam pengantar bukunya.

Ke-30 tokoh tersebut berasal dari latar belakang yang beragam. Ada ulama, mubaligh, pendidik, dokter, bankir, saudagar, politisi, hingga pejuang proklamasi. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengembangkan dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat di Kalimantan Barat.

Di antara nama yang diangkat adalah Abdul Barry Barasilla, Abdul Manaf Siasa atau Guru Manaf, Ahmad Mawardi Dja'far yang dikenal sebagai Sang Abah, Chatib Syarbaini, Fauziah Yusuf, Ruminah, Nurdin, hingga Yusuf Haris yang dikenal sebagai kurir rahasia Proklamasi sekaligus perintis Muhammadiyah di Sintang.

Merawat Sanad Perjuangan